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环保又赚钱！荷兰儿童帮回收圣诞树可赚取零用钱

2018年01月06日09:43  来源：中国新闻网
 
原标题：环保又赚钱！荷兰儿童帮回收圣诞树可赚取零用钱

　　据“中央社”报道，圣诞节少不了圣诞树，但假期过后需要处理，荷兰许多市镇提供孩童赚钱的机会，他们每帮着回收一棵小型圣诞树，就发0.5欧元的奖金。

　　圣诞树是欧洲人过节不可少的装饰，大型花店在一个月前就开始提供圣诞树，许多消费者会全家出动去挑选，视为家庭大事，但是假期结束后，不少圣诞树沦为路边垃圾，但欧洲重视环保，会回收圣诞树再利用。

　　重视贸易的荷兰藉此机会教育儿童，而小孩也认为这是赚零用钱的好机会，每年新年过后，都有不少孩童上街收集小圣诞树，他们会把树绑在脚踏车后，或是骑着小拖车，把圣诞树送到指定的回收处。

　　许多城镇会提供每颗树0.5欧元的奖金，以及抽奖券给孩童。虽然回收奖金不高，但对小朋友来说若勤快一点，也可发一笔小财。

(责编：刘洁妍、常红)
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