原标题：极地旅游火了 你需要怎样一份攻略

在北极看极光跨年，在南极迎接新春是一种什么样的体验？每年11月开始，都有一群不怕冷的游客去南北极旅游，感受真正的冰天雪地。不少游客还计划在极地过一个别样的新年。随着极地游热度上升，多家在线旅游机构都已开通南北极线路。根据旅行社发布的报告，2017年有5000多名中国人赴南极旅游，极地游人均花费超5万元。

中国人出游新热门地

南北极旅游在过去几年里迎来爆发式增长。记者了解到，2016年中国赴南极游客达3944人次，已成为仅次于美国的全球第二大赴南极旅游客源地。2017年这个数字已达5000人以上。

北极目的地也迎来显著增长，在欧洲芬兰、挪威、冰岛这些国家每年接待的中国游客数量保持50%—100%的增长。

去南北极怎么玩？据了解，南极大陆能满足游客登陆极地、近距离接触极地动物、徒步冰川等需求。北极圈也能够提供丰富多彩的旅行体验，除了绚丽极光和北极特有的动物，还能看到美丽的边缘陆地海岸以及北极苔原，一睹北极原住民因纽特人的风土人情。

南北极旅游热也催生了一大批旅游线路，记者在一家在线旅游网站上搜索南极、北极、极光等关键词，就发现有一千多条产品，目的地覆盖北美、俄罗斯、北欧、中国漠河等地。针对国内游客对极地旅游的不同兴趣，旅行社还纷纷推出“追寻极光”“远征南极点”“探索北极圈”等特色线路。

极地游也有南北差异

在许多人印象中，极地旅游是一种高端旅行方式，一般价格较高，旅游时间也在15天以上。对此，业内人士认为，其实南北极旅游在产品、价格方面都存在一定差异，游客可以选择合适的极地游线路。

南极游产品行程天数长、价格高昂，产品主要分为南美洲—南极连线游和南极邮轮专线。南极邮轮专线行程日期在30天以上，南美洲—南极连线游行程20天左右。价格方面，南极游产品价格更高，平均在10万到20万元。

北极游产品则较为丰富，覆盖美国、加拿大、俄罗斯、芬兰、冰岛等国，行程短则3到4天，最长也不超过15天。价格方面，北极路线更为亲民，多数线路价格在2万至3万元。

去极地旅游的都是哪些人？数据显示，南北极产品在客群年龄上呈现两极化，南极产品的主力是大爷大妈，年龄在45岁以上的中老年客群占到58%； 北极极光产品则以90后年轻人为主，19—35岁的人群占比超过5成。从城市分布看，上海、北京、广州、深圳、南京等地游客最爱赴极地旅游。

游玩线路怎么安排？

当下，抵达南极的旅行方式有邮轮、空海联行以及飞机三类。南极到南极点分三个跨度：南极圈、南极圈以内和南极点，行程安排和价格相差非常大。旅游专家建议，时间充裕的消费者可以选择“南极+南美”多国联游行程；选择南极一地产品的邮轮，还可以根据自身需求选择南极半岛、南极三岛或者抵达南极点线路； 预算充裕但是不希望经历海上颠簸的游客，可以选择飞机直飞南极行程。

北极旅游则主要以极光线路为主，业内人士表示，不同目的地因为地域、观测地点、气候条件等因素，看到极光的概率是不同的，但没有一个目的地能够保证100%看到极光。游客在选择极光旅游线路时，可以从极光概率、便捷度、预算等多方位考虑。

加拿大黄刀、白马和美国阿拉斯加等地看到极光的可能性最大，但是芬兰、冰岛等目的地，除极光以外还可以体验丰富多彩的旅游项目。俄罗斯则有签证便捷、消费便宜等优点。随着年轻的旅行大军进一步扩充、旅游玩法和旅游消费的再升级，极地旅游还将拥有更广阔的发展空间。（裘雯涵）

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