原标题：不满航班滞留 哮喘乘客逃出机舱坐机翼“透风”

爱尔兰瑞安航空公司一架由英国飞往西班牙的航班落地后滞留跑道半个多小时，一名乘客竟打开逃生门，坐在机翼上“透风”，遭警方逮捕。

英国《每日邮报》3日报道，一架由英国伦敦飞往西班牙南部城市马拉加的航班1日晚延误一小时起飞，降落后又在跑道滞留大约30分钟。就延误和滞留原因，航空运营商没有对乘客作任何解释。

等待下机期间，一名男乘客突然打开逃生门，跳到机翼上。目击者费尔南多·德尔巴列·维莱洛布斯拍下这一画面。他说，乘客当时都站在通道内等候下机，“这名男子冷静地请求‘借过’，走到紧急出口，打开门，看了看外面，然后回来拿背包，随后（带着包）跳到机翼上……我惊呆了。”机长询问男子这么做的原因，维莱洛布斯听到他回答说“等得不耐烦了”。

机组人员将涉事乘客拉回机舱，警方随后把他带走。

《每日邮报》报道，这名乘客名为维克托，波兰籍，57岁。坐在他旁边的乘客拉杰·米斯特里说，维克托做出“惊人”之举的原因或许与他哮喘发作、急需呼吸新鲜空气有关。“飞行期间，我和他有过交谈，他几次使用（哮喘患者的）吸入器，起飞前还吃了药。”

瑞安航空发言人说，维克托因违反航空安全规定遭警方逮捕，接受问询。西班牙执法部门介入调查，维克托恐面临高额罚款。

英国广播公司报道，这并非瑞安航空首次出现乘客违反安全规定的事件。

2016年8月，一名男乘客在西班牙马德里巴拉哈斯机场跑道上“追机”，试图赶上一架瑞安航空航班。地勤人员将他拦住，最终允许他登机。但航班落地加那利群岛后，这名乘客被捕。（刘曦）【新华社微特稿】

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