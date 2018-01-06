原标题：让对方先道歉 日本“杀气”市长再曝惊人语

日本兵库县西宫市市长今村岳司5日说，他愿意就自己出言不逊向《读卖新闻》记者道歉，前提是对方先向他道歉。

5日上午，西宫市政府记者会上，今村说：“请务必允许我向记者道歉”，然后解释自己爆粗口的“原因”。他说，那名记者去年年底跑去他家要求采访，擅闯自家私人领地。记者没有道歉，让他“愤怒”。

“如果对方先道歉，我会为我的言语暴力道歉，然后我们可以握手言和。”他还说，他不打算向市民道歉，无意辞职。

这番表态让当事方极为不满。《读卖新闻》大阪总社5日发表声明，指认今村的解释“虚假”、贬低《读卖新闻》和相关记者名誉。声明说，相关采访公正、恰当，不存在非法闯入民宅的事实，要求今村立即更正。

今村4日上午在西宫市政府出席2018年开工仪式，结束后让一名想追访他的《读卖新闻》男记者“滚开”，威胁要杀对方。《读卖新闻》4日抗议，要求今村书面道歉。

今村现年45岁，2014年5月首次当选市长，任期至今年5月。他在任职期间曝出不少负面新闻，包括拒不召开记者会，与高中生讲话时说自己“高中时曾在校内吸烟”。（闫洁）【新华社微特稿】

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