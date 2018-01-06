细思极恐 美一男子因重名被当精神病患者拘捕

美国一名男子刚出家门就莫名其妙被警察拘捕，送进精神病治疗中心。后来多亏女儿作证，这起因重名引起的误会才真相大白。
英国广播公司5日报道，尤金·赖特现年63岁，住在宾夕法尼亚州米德维尔市。赖特去年11月走出家门准备去开车，这时走过来两名警察将他拘捕，现场还有一名当地精神病治疗中心工作人员。尽管赖特再三说明自己不是他们要找的在诊室威胁医生的人，但没有一个人核实他的身份。赖特说，自己还被注射了治疗焦虑症的药物。
后来，经赖特女儿证实医疗纠纷发生时父亲在上班，赖特才摆脱困境。
目前，涉事警察和医务人员已向赖特道歉。赖特以非法监禁、疏忽、攻击人身、侵犯公民权和隐私权等罪名起诉涉事人员。（王鑫方）【新华社微特稿】
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