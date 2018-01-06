原标题：美企CEO“敲打”日企：看看人家中国

近日，针对2017年世界范围内经济的缓慢增长，以及2018年的发展前景，日媒采访了美国KKR集团联合创始人、联席主席兼联席CEO亨利·克拉维斯(Henry Kravis)。

据日本经济新闻消息，克拉维斯表示，世界正在以前所未有的速度发生变化，日本企业的竞争力无疑正在下降，日本需要专注于附加值高的产业，必须摆脱内向的思维，提高生产效率。克拉维斯还说，希望日本看看邻国的中国，最大电子商务企业阿里巴巴和腾讯正在显著增长，这是因为创新正不断发生。虽然资金很重要，但增长的原动力在于不怕失败以及多样性经营。

“中国将实现可持续发展”

日前，2017年《财富》全球论坛在广州举办，克拉维斯就是与会嘉宾之一。据中国经济网消息，克拉维斯当时指出，尽管中国经济增长速度有所放缓，但是增长将更加稳健、更加具有可持续性，“中国人口规模巨大，市场需求庞大，社会和谐稳定，注重防范金融风险等潜在风险，我认为中国将实现可持续发展”。

他还表示，中国的市场需求导向已经从低附加价值产品变成了高附加价值产品，跨国公司必须要重视这一变化。

此外，一同出席论坛的苹果公司首席执行官蒂姆·库克感叹道，在中国总是会看到巨大的变化，他第一次来中国大概是25年前，而25年后再来中国发现根本认不出来了，和以前相比，中国的开放度变得更高。

经济增长乏力，日本在联合国存在感下降

据日本共同社4日报道，日本从今年起不再担任联合国安理会非常任理事国。由于经济增长乏力，在联合国常规预算中的分摊率预计下降，2017年还从联合国维和行动(PKO)撤退。随着存在感下降，日本的联合国外交正遭遇困难局面。共同社认为，日本政府有必要致力于创造良好环境以促进企业积极投资，同时让民众对家庭开支感到安心、从而增加消费。同时，应致力于推动为保持日本经济持续增长所必需的结构性改革。

当地时间5日，日本首相安倍晋三在东京都举行的新年庆贺会上致词，表现出对改善日中关系的强烈意愿。(朱箫)

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