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美国2017年新增206万个就业岗位 美媒：就业市场温和

2018年01月06日09:39  来源：中国新闻网
 
原标题：美国2017年新增206万个就业岗位 美媒：就业市场温和

　　美国劳工部5日发布的数据显示，美国2017年12月非农部门新增就业岗位14.8万个，失业率连续三个月维持在4.1%，2017年全年一共新增206万个就业岗位。

　　数据显示，新增就业岗位主要来自医疗、建筑和制造等行业。其中，医疗行业12月新增3.1万个就业岗位，建筑行业新增3万个就业岗位。

　　美国员工12月的时薪较前月上涨9美分，升至26.63美元。美国员工12月每周的工作时间为34.5小时。美国12月的失业人口为660万人。

　　美劳工部当天还将今年10月的新增岗位数量从24.4万个下调至21.1万个，11月的新增岗位数量从22.8万个上调至25.2万个。调整后，美国过去三个月的月均新增岗位数量为20.4万个。

　　美劳工部长亚历山大·阿科斯塔5日在声明中表示，美国就业市场在2017年显示出强劲动力，全年一共新增206万个就业岗位。其中，制造业、采矿业和伐木业的表现优于其它行业，三个行业成功扭转了2016年的颓势。阿科斯塔表示，随着税改法案获得通过，美国经济有望在2018年延续增长势头，这将进一步促进工资增长以及就业岗位数量增加。

　　美联社认为，美国就业市场12月的表现较为“温和”，但依然延续了此前的积极态势。据彭博社报道，税改法案在2018年预计将给美国带来30万个就业岗位。

　　多数分析人士认为，特朗普执政首年的就业市场表现优于预期，但工资增速较低，增长幅度与一年前相比仅有2.5%。

(责编：刘洁妍、常红)
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