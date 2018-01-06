美国2017年新增206万个就业岗位 美媒：就业市场温和

美国劳工部5日发布的数据显示，美国2017年12月非农部门新增就业岗位14.8万个，失业率连续三个月维持在4.1%，2017年全年一共新增206万个就业岗位。
数据显示，新增就业岗位主要来自医疗、建筑和制造等行业。其中，医疗行业12月新增3.1万个就业岗位，建筑行业新增3万个就业岗位。
美国员工12月的时薪较前月上涨9美分，升至26.63美元。美国员工12月每周的工作时间为34.5小时。美国12月的失业人口为660万人。
美劳工部当天还将今年10月的新增岗位数量从24.4万个下调至21.1万个，11月的新增岗位数量从22.8万个上调至25.2万个。调整后，美国过去三个月的月均新增岗位数量为20.4万个。
美劳工部长亚历山大·阿科斯塔5日在声明中表示，美国就业市场在2017年显示出强劲动力，全年一共新增206万个就业岗位。其中，制造业、采矿业和伐木业的表现优于其它行业，三个行业成功扭转了2016年的颓势。阿科斯塔表示，随着税改法案获得通过，美国经济有望在2018年延续增长势头，这将进一步促进工资增长以及就业岗位数量增加。
美联社认为，美国就业市场12月的表现较为“温和”，但依然延续了此前的积极态势。据彭博社报道，税改法案在2018年预计将给美国带来30万个就业岗位。
多数分析人士认为，特朗普执政首年的就业市场表现优于预期，但工资增速较低，增长幅度与一年前相比仅有2.5%。
构建网络共同体 “中国方案”世界共享 2017年12月初，第四届世界互联网大会在乌镇成功举办，习近平总书记在贺信中说：“全球互联网治理体系变革进入关键时期，构建网络空间命运共同体日益成为国际社会的广泛共识。”世界互联网大会已成功举办了四届，其中“命运共同体”一词一以贯之，不仅向世界传递了中国声音、展现了中国实力，更彰显出全球网络空间治理的中国担当，被海内外盛赞为“了不起的中国方案”。【详细】