安倍加速修宪遭国内反对

日本首相安倍晋三1月4日在三重县伊势市召开新年记者会，表示希望尽快在国会发出修改宪法的动议。安倍计划在2018年加速推进修宪进程，其中包括修改宪法第九条，此举引发了日本民众普遍担忧和反对。一份最新民调显示，超过半数的日本民众不赞成修改保障日本和平发展道路的宪法第九条。日本共产党4日在东京举行活动，号召市民积极支持“反对修改宪法第九条”3000万人签名活动。

安倍晋三4日再度拿朝核问题做文章，称“日本正面临战后最严峻的安保环境”，将“以最大限度加强对朝施压”并“切实强化必要的防卫能力”。日本媒体的报道称，自民党计划于今年2月下旬汇总本党修宪草案，提交众参两院的宪法审查委员会，并争取在今年秋季的临时国会期间正式发起修宪提议。不过分析人士指出，安倍晋三的修宪企图将面临重重困难。

共同社的评论称，在自民党去年通过提前举行大选巩固执政地位的情况下，安倍正积极推动把修宪列入2018年日本重要政治议程。然而，目前自民党内部在如何修改宪法第九条等问题上存在巨大分歧，安倍晋三的修宪企图还将遭遇诸多阻力。

自民党宪法修改推进总部将于1月下旬重启全体会议，讨论如何修改第九条。去年年底召开的全体会议，对党内基本修宪意见进行了初步梳理归纳。自民党对于如何修改宪法第九条目前有两种方案：其一为安倍所提出的，在不改变第九条原内容的基础上增加有关自卫队的内容；另一种方案则基于自民党2012年提出的修宪草案，即删除第九条部分内容，并进一步写明自卫队的目的和性质。

不过，自民党的执政盟友公明党党首山口那津男表示，修宪一事目前仍缺乏国民理解和认同，敦促安倍和自民党不要急于推进修宪进程。

据《东京新闻》1月3日刊登的舆论调查显示，53%的受访者认为，“没有必要”修改宪法第九条，67.2%的受访者认为，有关修宪的国会讨论“不必着急”。反对修宪的受访者认为，第九条“倡导放弃战争，保卫和平”，担心修宪会导致军备扩张，这与自民党急于启动修宪议程形成反差。

在加快修宪步伐的同时，日本政府近期开启了新一轮“军备扩张”。日本政府上月通过决议，引进 “宙斯盾”陆上部署型导弹拦截系统，增添拦截巡航导弹能力。日本防卫省正在探讨引进F—35B战机，以作为“航母舰载机”。日本2018年度政府预算案中的防卫费达5.19万亿日元，连续六年创新高。

共同社认为，日本政府一贯主张“因超过自卫所需的必要最小限度而不允许拥有攻击性航母”。海上自卫队护卫舰上搭载战机，偏离了战后“专守防卫”的基本方针，将引起亚洲各国警惕。无限制增强自卫队装备、逐渐瓦解“专守防卫”原则的做法不能被允许。

日本共产党4日在东京新宿街头举行演讲活动，号召市民积极支持“反对修改宪法第九条”3000万人签名活动。参议员田村智子表示，很多人的新年愿望是祈求世界和平，宪法第九条是禁止自卫队在海外行使武力的最大保证，“坚决反对安倍晋三修改宪法第九条的企图”。

（本报东京1月5日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月06日 11 版）

(责编：冯粒、常红)