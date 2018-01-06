苏丹政府军再次单方面延长停火3个月

新华社喀土穆1月4日电 （记者马意翀）苏丹总统巴希尔4日签署法令，宣布政府军在该国所有冲突地区再次单方面延长停火期限3个月。
据报道，延长停火期限旨在为苏丹南科尔多凡州和青尼罗河州两地的谈判创造和平气氛，以尽快实现苏丹全国的和平与稳定，并把该国工作重心转移到亟待解决的发展问题上来。
苏丹政府军自2011年开始与反对派组织“苏丹人民解放运动（北方局）”作战。2014年1月以来，巴希尔开启全国对话进程，以期彻底解决旷日持久的武装冲突，实现和平。
2017年1月，苏丹政府宣布单方面延长停火6个月。7月2日，巴希尔宣布将停火期限延长至10月。10月，巴希尔再次宣布，将所有冲突地区的单方面停火期限延长至12月。
《 人民日报 》（ 2018年01月06日 11 版）
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