美财政部宣布制裁5家伊朗实体

新华社华盛顿1月4日电 （记者刘晨、朱东阳）美国财政部4日宣布，对5家伊朗实体实施制裁，并指责它们支持伊朗弹道导弹计划。
美国财政部当天在一份声明中说，此轮制裁对象均隶属于同一个伊朗工业集团。财政部指责这些实体参与伊朗弹道导弹项目，为导弹研发提供技术等方面支持。
根据制裁措施，受到制裁的实体在美国境内的资产将被冻结，同时美国人将被禁止与其进行交易往来。
自去年1月特朗普就任美国总统以来，美国政府以伊朗发展弹道导弹为由对伊朗不断施压，出台多项制裁措施。特朗普去年10月中旬发表讲话，拒绝认定伊方履行伊核协议承诺，其理由之一就是认为伊朗发展弹道导弹技术违背协议“精神”。
伊朗方面则表示，发展导弹技术是伊朗不可剥夺的权利。
《 人民日报 》（ 2018年01月06日 11 版）
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