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美财政部宣布制裁5家伊朗实体

2018年01月06日05:54  来源：人民网－人民日报
 

　　新华社华盛顿1月4日电  （记者刘晨、朱东阳）美国财政部4日宣布，对5家伊朗实体实施制裁，并指责它们支持伊朗弹道导弹计划。

　　美国财政部当天在一份声明中说，此轮制裁对象均隶属于同一个伊朗工业集团。财政部指责这些实体参与伊朗弹道导弹项目，为导弹研发提供技术等方面支持。

　　根据制裁措施，受到制裁的实体在美国境内的资产将被冻结，同时美国人将被禁止与其进行交易往来。

　　自去年1月特朗普就任美国总统以来，美国政府以伊朗发展弹道导弹为由对伊朗不断施压，出台多项制裁措施。特朗普去年10月中旬发表讲话，拒绝认定伊方履行伊核协议承诺，其理由之一就是认为伊朗发展弹道导弹技术违背协议“精神”。

　　伊朗方面则表示，发展导弹技术是伊朗不可剥夺的权利。


　　《 人民日报 》（ 2018年01月06日 11 版）

(责编：冯粒、常红)
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