中远海运首列中俄国际班列从天津启程

新华社天津1月5日电 （记者王晖、邓中豪）5日上午，中远海运首列中俄国际班列正式启程，一列满载着由中远海运集运承揽的46个40英尺集装箱货物的货运班列从天津港驶出，开往俄罗斯首都莫斯科。

据介绍，该班列从天津港经由二连浩特出境，在蒙古国扎门乌德和俄罗斯那乌什基站进行换装后直达莫斯科，全程7600公里，预计行驶时间为14天，未来将以双向对开的方式，保证单向每周一班的运营频率。

据了解，在本次首发的“天津—莫斯科”班列上，装载着来自华南、华东和天津沿海地区的汽车发动机配件、通信设备和工艺品、服装、电器等货物。随着该班列服务的持续运营，未来更多来自俄罗斯、蒙古国的产品也将沿着这条大通道到达中国各地市场。

“中欧班列具有运距短、速度快、绿色环保的特点，当前中欧班列货流组织日趋成熟，沿途国家经贸交往日趋活跃，国际间铁路、口岸、海关等部门的合作日趋紧密。”中远海运集团副总经理黄小文表示，中远海运集团将继续深化与中国铁路总公司的合作，进一步推动铁路和水路两大运输系统的有效衔接，在上海、连云港、青岛等口岸开行中远海运中欧（中亚）国际班列，进一步打造互联互通、运行高效的海铁联运发展新生态、新模式。

据了解，天津港作为我国北方最大的综合性港口和世界最大人工深水港之一，2016年天津港货物吞吐量居全球港口第五位，集装箱吞吐量居全球集装箱港口第十位。

《 人民日报 》（ 2018年01月06日 11 版）

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