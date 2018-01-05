埃塞俄比亚政府逮捕107名涉嫌参与民族冲突者

埃塞俄比亚联邦警察委员会５日向埃塞俄比亚议会提交有关地方民族冲突的报告。报告显示，目前埃塞俄比亚政府已经逮捕了１０７名涉嫌参与民族冲突的人员。

埃塞俄比亚联邦警察委员会委员阿比尤·阿塞法在提交报告时说，１０７名涉嫌参与冲突者中有９８名来自奥罗米亚州，９名来自索马里州。

２０１７年９月以来，上述两州民众因土地等问题不断发生冲突，已经导致９０多万人流离失所，并造成一定数量民众死亡。

阿比尤·阿塞法表示，两州民众发生冲突后，政府反应迟缓，没有采取有效应对措施是事态进一步恶化的原因之一。冲突已经严重干扰两州交界地带儿童接受正常教育。

奥罗米亚州和索马里州位于埃塞俄比亚东南部，是埃塞俄比亚面积第一和第二大的州。两州人口分别以奥罗莫族和索马里族为主，两州之间有较长交界线。当地民众在交界地区土地划分上的分歧所导致的冲突已经持续至少２０年。

２００４年，两州进行公投，重新划分交界地区土地，但双方都指责对方没有履行公投结果。２０１７年３月，两州州长签署有关交界地区土地争端的解决协议，但仍未使冲突平息。（记者 王守宝）

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