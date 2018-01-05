赞比亚霍乱疫情致51人死亡

赞比亚卫生部长齐塔卢·奇卢菲亚４日说，该国霍乱疫情已造成５１人死亡、２１４８人感染，赞政府将进一步采取措施抑制霍乱疫情。

奇卢菲亚在当日赞比亚政府与联合国驻赞机构联合举行的新闻发布会上说，目前首都卢萨卡共报告２０９１例感染病例，死亡４８人。检查结果显示卢萨卡一些餐饮店食品受到霍乱弧菌污染，部分营业网点已被关闭。他宣布政府进一步采取措施抑制霍乱疫情，包括加强对餐饮店的检查，并暂停从其他地区向卢萨卡运输蔬菜和水果。

联合国驻赞比亚协调员珍妮特·罗根表示，联合国已决定协助赞比亚应对霍乱疫情，将提供１３０万美元支持霍乱疫苗接种工作，提供２００万剂霍乱疫苗和一批治疗霍乱的药物，以及一批含氯的净水物品。

此前，赞比亚政府已派出军队在卢萨卡脏乱地带开展卫生清理行动，并采取措施遏制霍乱疫情进一步蔓延，包括禁止街头出售食品、学校延迟开学等。

由于饮水、排污条件差等原因，赞比亚每年在雨季来临时都会出现霍乱疫情，一般集中在首都卢萨卡和靠近邻国津巴布韦的南方省。

霍乱是由霍乱弧菌引起的急性肠道传染病，患者常出现呕吐、腹泻、脱水和高烧等症状，重症和延误治疗可致死亡。（记者 彭立军）

(责编：王欲然、刘洁妍)