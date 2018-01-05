日大使馆向韩外交部抗议：若变更慰安妇协议日韩关系则无法管理

【环球网报道 记者 马丽】韩国总统文在寅1月4日亲自在青瓦台接见8名幸存的慰安妇，文在寅表示，韩国与日本2015年签订的《慰安妇协议》“是个错误”，他更强调“慰安妇问题尚未解决”。针对文在寅否认日韩慰安妇协议的发言，日本政府再次提出抗议。

据日本雅虎新闻网报道，日本政府4日表示，“(文在寅)的发言是在否定协议。这绝对不能接受。如果协议变更，那么日韩关系将无法管理”。日本驻韩国大使馆当日已将此抗议向韩国外交部转达。

此外，日本内阁官房长官菅义伟4日晚间，在富士电视台播出的新闻节目中表示，日韩协议是国家和国家间的承诺，并重复了日本首相安倍“1mm都不能动”的强势表态。还补充道，即使韩国方面要求谢罪等后续措施，也不会响应。

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