日媒调查：58%的美国人认为中国比日本重要

日本NHK电视台4日公布近日在日本和美国进行的民调结果显示，日本人和美国人在对中国重要性的认识上存在明显差距。

据报道，该调查2017年11月27日至12月3日进行，调查对象为18岁以上的成年人，日本人1232人，美国人1201人。在被问及“美国和中国哪个国家更重要”时，66%的日本人认为美国更重要，11%认为一样重要，回答中国更重要的仅为10%。而对于“日本和中国哪个更重要”的问题，58%的美国人认为中国更重要，回答日本的为29%，一样重要的为5%。

关于朝鲜进行核试验和发射导弹，48%的日本人认为是“非常大的威胁”，33%的日本人认为“一定程度上是威胁”，感到“威胁”的人数达81%，美国的调查结果与日本类似。关于解决朝核问题的有效方法，美国人赞同通过“谈判解决”的人数最多，为36%，赞同通过“经济压力”解决的为24%，选择“军事行动”的为18%，“军事压力”的为17%。对于同样的问题，日本受访者选择最多的是“经济压力”，为35%，其次为“谈判解决”31%，“军事压力”和“军事行动”分别为15%和8%。调查还发现，认为朝鲜威胁重大的日本人倾向于“对话解决”。

调查还显示，美日民众对特朗普的印象都不佳，50%的美国受访者和54%的日本受访者都表示对特朗普“印象不好”。关于特朗普提出的“美国优先”，美国有58%的受访者表示“支持”，36%“不支持”。对于这个问题，日本认为“不好”的回答者为66%，认为“好”的20%。NHK称，这反映出日本民众对特朗普政权以美国利益优先的姿态怀有强烈警惕感。 （郭伟民）

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