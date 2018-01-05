德研究机构：海外家族企业青睐中国

新华社法兰克福１月４日电（记者 沈忠浩）位于德国曼海姆的欧洲经济研究中心４日发布的一份研究报告认为，中国稳定的政经环境对海外家族企业有较强吸引力。

这份名为《家族企业的国别指数——在新兴市场的选址因素》的研究报告说，在亚洲新兴经济体中，中国已成为最受家族企业青睐的投资目的地。

报告从税收、就业、监管、融资、基础设施、公共机构等６个方面评估了主要新兴经济体对家族企业的吸引力，认为中国政治环境和机构的稳定性明显，契约在中国能够快速高效地得到执行，从而有效节省投资成本，这些因素为投资者提供了稳定可靠的政经环境。

该研究项目负责人、欧洲经济研究中心教授弗里德里希·海涅曼说，中国等亚洲国家对家族企业的吸引力正在上升。未来中国需进一步加强数据网络建设，提高教育水平，尤其是专业人才的培养。

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