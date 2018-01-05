美国白宫西翼将禁用个人手机

新华社华盛顿１月４日电（记者孙丁 徐剑梅）美国白宫４日宣布，为防范安全隐患，自下周起将禁止白宫西翼的工作人员和访客使用个人手机。

白宫发言人桑德斯当日在一份声明中说，确保白宫技术系统的安全性和完整性是特朗普政府的一项要务，因此从下周起，白宫西翼的工作人员和访客将被禁止使用个人手机。工作人员可以使用政府发放的手机处理公务。

白宫西翼是白宫行政中枢所在地，包括总统椭圆形办公室、内阁会议室、战情室以及一些主要顾问的办公室。

据悉，这一禁令由白宫办公厅主任约翰·凯利提出。有白宫官员透露，白宫的无线网络连接了过多设备，而个人手机被认为在安全性上不如联邦政府发放的手机。

有工作人员担心，禁令实施后，他们与家人保持联络将变得更加困难。据美国媒体报道，白宫发放的手机无法使用短信功能。目前，出席涉密会议的白宫工作人员已被要求在会前上交手机。

自２０１７年年初就职以来，特朗普曾多次斥责白宫工作人员向媒体泄露消息。

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