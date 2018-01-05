特朗普政府拟扩大海洋油气开采

新华社华盛顿１月４日电（记者江宇娟 高攀）美国内政部４日公布２０１９年至２０２４年外大陆架油气发展计划，建议向油气开采行业开放美国超过９０％的外大陆架区域。

根据新计划，美国将出租阿拉斯加沿岸、墨西哥湾、太平洋、大西洋等水域的４７处潜在油气区域。这也是美国政府此类计划中提出的最大租赁规模。

美国内政部长瑞安·津克当天在一份声明中说，以安全、合规的方式开采外大陆架区域的能源资源对于美国经济和能源安全至关重要，内政部将于１月１６日起针对新计划向公众征求意见。

但这份新计划已遭到美国部分沿海州市和环保组织的批评。佛罗里达州州长、共和党人里克·斯科特４日公开反对这一计划，表示将保护佛罗里达的自然资源。总部位于华盛顿的世界海洋保护组织当天发表声明说，新计划为“肮脏而危险”的油气开采活动打开了阀门，将给依赖干净、健康海洋的沿海经济带来威胁。

２０１７年４月，美国总统特朗普签署一项行政令，要求重新评估奥巴马政府颁布的大西洋、太平洋和北极水域钻探禁令，以加大海洋油气开采力度。４日公布的新计划是这一行政令的最新执行结果之一。

奥巴马政府时期的计划规定，美国９４％的外大陆架区域不得进行油气勘探和生产活动。美国内政部数据显示，２００８年美国外大陆架联邦租赁收入接近１８０亿美元，而２０１６年仅有约２８亿美元。

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