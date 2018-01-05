南非火车与汽车相撞事故致18人丧生 搜救行动中止

人民网约翰内斯堡1月5日电 （王磊）当地时间1月4日上午，南非自由州省一辆客运火车与两辆汽车相撞，截至发稿时共造成18人丧生，近260人受伤，所有在事故中幸存的乘客已被转移到安全地带。
根据自由州省健康部门的最新消息，目前现场的搜救行动已经中止，并将在大约36小时后重型机械抵达现场时恢复。这些重型机械将用于寻找遇难者遗体，并帮助恢复铁路运输。
据了解，火车是从伊丽莎白港市开往约翰内斯堡市，途径克龙斯塔德镇（Kroonstad）时不幸发生事故。据交通运输部部长Joe Maswanganyi透露，此次事件的起因是卡车司机存有“侥幸心理”，认为卡车当时可以从铁路上穿过，而他的这种“无知”致使多人失去了生命。
南非客运公司（PRASA）首席执行官Nathi Khena告诉记者，目前已经发现18人在此次事故中丧生，其中有些人是因为无法从着火的车厢中逃离而遇难。
Khena说，“我们（PRASA）永远不会忘记这件事，并且尽一切努力确保同样的事故不再发生。”
构建网络共同体 “中国方案”世界共享 2017年12月初，第四届世界互联网大会在乌镇成功举办，习近平总书记在贺信中说：“全球互联网治理体系变革进入关键时期，构建网络空间命运共同体日益成为国际社会的广泛共识。”世界互联网大会已成功举办了四届，其中“命运共同体”一词一以贯之，不仅向世界传递了中国声音、展现了中国实力，更彰显出全球网络空间治理的中国担当，被海内外盛赞为“了不起的中国方案”。【详细】