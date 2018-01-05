南非火车与汽车相撞事故致18人丧生 搜救行动中止

人民网约翰内斯堡1月5日电 （王磊）当地时间1月4日上午，南非自由州省一辆客运火车与两辆汽车相撞，截至发稿时共造成18人丧生，近260人受伤，所有在事故中幸存的乘客已被转移到安全地带。

根据自由州省健康部门的最新消息，目前现场的搜救行动已经中止，并将在大约36小时后重型机械抵达现场时恢复。这些重型机械将用于寻找遇难者遗体，并帮助恢复铁路运输。

据了解，火车是从伊丽莎白港市开往约翰内斯堡市，途径克龙斯塔德镇（Kroonstad）时不幸发生事故。据交通运输部部长Joe Maswanganyi透露，此次事件的起因是卡车司机存有“侥幸心理”，认为卡车当时可以从铁路上穿过，而他的这种“无知”致使多人失去了生命。

南非客运公司（PRASA）首席执行官Nathi Khena告诉记者，目前已经发现18人在此次事故中丧生，其中有些人是因为无法从着火的车厢中逃离而遇难。

Khena说，“我们（PRASA）永远不会忘记这件事，并且尽一切努力确保同样的事故不再发生。”

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