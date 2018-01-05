人民网>>国际

伊拉克政府军击毙“伊斯兰国”一名重要头目

魏玉栋　程帅朋

2018年01月05日13:33  来源：新华网
 

　　新华社巴格达１月４日电（记者魏玉栋　程帅朋）伊拉克安全官员４日表示，政府军当天在该国东部迪亚拉省击毙了极端组织“伊斯兰国”一名重要头目。

　　迪亚拉省安全委员会负责人萨迪克·侯赛因说，政府军４日在该省首府巴古拜以北的希姆林山区展开行动，击毙了一名代号为“阿布·阿伊德”的武装分子。伊政府情报部门一直对其进行监视和追踪，认为其为“伊斯兰国”的重要头目。

　　伊安全官员还表示，政府军从当天开始撤出迪亚拉省的主要城镇，并把安全事务移交给当地警方。

　　伊总理阿巴迪去年１２月９日宣布，政府军已收复“伊斯兰国”在伊控制的所有领土，但仍有部分极端分子藏身于伊拉克的荒漠和山区。政府军从该月１６日开始在位于迪亚拉省与萨拉赫丁省交界地带展开行动，清剿残余的“伊斯兰国”武装分子。

(责编：朱欣(实习生)、常红)
人民日报客户端下载手机人民网
 

深度阅读

构建网络共同体 “中国方案”世界共享 2017年12月初，第四届世界互联网大会在乌镇成功举办，习近平总书记在贺信中说：“全球互联网治理体系变革进入关键时期，构建网络空间命运共同体日益成为国际社会的广泛共识。”世界互联网大会已成功举办了四届，其中“命运共同体”一词一以贯之，不仅向世界传递了中国声音、展现了中国实力，更彰显出全球网络空间治理的中国担当，被海内外盛赞为“了不起的中国方案”。【详细】

国际|国际观察|外媒关注

破解“三大赤字”，世界关注中国方案 人类社会正处在一个大发展大变革大调整时代，人类已经成为你中有我、我中有你的命运共同体。同时，我们也处在一个挑战频发的世界，地区热点持续动荡，恐怖主义蔓延肆虐，和平赤字、发展赤字、治理赤字是摆在全人类面前的严峻挑战。中国发展已经进入新时代，新时代的中国将继续发挥负责任大国作用，为全球应对“三大赤字”贡献更多中国智慧和中国力量【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2018 by www.people.com.cn. all rights reserved