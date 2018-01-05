伊拉克政府军击毙“伊斯兰国”一名重要头目

新华社巴格达１月４日电（记者魏玉栋 程帅朋）伊拉克安全官员４日表示，政府军当天在该国东部迪亚拉省击毙了极端组织“伊斯兰国”一名重要头目。

迪亚拉省安全委员会负责人萨迪克·侯赛因说，政府军４日在该省首府巴古拜以北的希姆林山区展开行动，击毙了一名代号为“阿布·阿伊德”的武装分子。伊政府情报部门一直对其进行监视和追踪，认为其为“伊斯兰国”的重要头目。

伊安全官员还表示，政府军从当天开始撤出迪亚拉省的主要城镇，并把安全事务移交给当地警方。

伊总理阿巴迪去年１２月９日宣布，政府军已收复“伊斯兰国”在伊控制的所有领土，但仍有部分极端分子藏身于伊拉克的荒漠和山区。政府军从该月１６日开始在位于迪亚拉省与萨拉赫丁省交界地带展开行动，清剿残余的“伊斯兰国”武装分子。

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