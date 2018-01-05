白俄罗斯外交部说2017年白中关系取得新发展

新华社明斯克１月４日电（记者魏忠杰 李佳）白俄罗斯外交部４日发布报告说，白俄罗斯与中国的关系在刚刚过去的一年得到新发展。

白俄罗斯外交部当天在其网站发布了２０１７年外交工作总结报告。报告说，去年白中两国建交２５周年，双方举办了一系列政治和人文活动。白总统卢卡申科去年５月出席了在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛，进一步表明白方积极支持“一带一路”建设。白中两国还就推动白中“巨石”工业园建设达成新的共识。

报告还说，２０１８年是白中旅游年，相关活动将吸引更多中国游客赴白旅游。

白俄罗斯外交部指出，２０１７年白外交上致力于开展平衡的多元外交政策，全面维护国家利益并增强地区安全与稳定。白方与俄罗斯保持了良好战略伙伴关系，大力参与欧亚经济联盟一体化建设，与集体安全条约组织和独联体各成员国开展传统合作，同时继续与欧盟、美国及其他西方大国发展建设性务实关系，在与亚洲、中东、非洲和拉美地区国家开展多元外交方面，白方也作出了积极努力。

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