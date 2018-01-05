德国大量难民临时安置房空置

新华社柏林１月４日电（记者田颖）由于２０１７年赴德国避难或与亲人团聚的难民人数大幅下降，德国多地的难民临时安置房大量闲置。

据德国之声电台４日报道，在德国人口较稠密的北威州和巴登－符腾堡州，临时安置房数量超出实际需要三倍之多。地方政府虽然想要削减临时安置房数量以节省开支，但又担心未来赴德难民人数会突然增加。

《莱茵邮报》４日引用德国政府的数据报道，２０１７年约８．５万名移民通过针对非欧盟居民的“家庭团聚计划”赴德国与亲人团聚，其中也包括在德难民的家属。这一数字与２０１６年的１１．４５万人相比显著下降。

德国政府公布的数据还显示，接受德国政府资助自愿离德返乡的移民人数从２０１６年的５．４万人下降到２０１７年的３万人。２０１７年共有２３万名没有居住资格或被要求离境的外国人在德逗留。

自２０１５年德国决定向难民开放边界后，上百万主要来自中东和非洲的难民涌入德国。德国联邦统计局去年８月公布的数据显示，德国有移民背景的人口已达１８６０万，占德国总人口的２２．５％。

(责编：朱欣(实习生)、刘洁妍)