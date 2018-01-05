哈萨克斯坦总统说高度重视与中国关系

新华社阿斯塔纳１月４日电 哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫撰写的《独立时代》一书电子版４日在其个人网站刊登。纳扎尔巴耶夫在书中表示，哈萨克斯坦一直高度重视与中国发展全面战略伙伴关系，哈中两国在经济和政治层面都是友好邻居、可靠朋友和建设性伙伴。

纳扎尔巴耶夫在书中就哈萨克斯坦独立以来的重大事件以及哈萨克斯坦未来前途发表了自己看法。

他在书中写道，哈萨克斯坦“光明之路”新经济计划同丝绸之路经济带倡议已开始对接，对接工作已在交通、工业、向中国出口哈方农产品等领域展开。

纳扎尔巴耶夫列举了哈中两国为实现“光明之路”新经济计划同“丝绸之路经济带倡议对接所采取的具体措施。如“西欧－中国西部”国际公路（简称双西公路）穿越哈萨克斯坦，哈方负责自身境内段道路建设。双西公路建成通车后，每年货物运输量将达３０００万吨。

纳扎尔巴耶夫还说，从中国出发过境哈萨克斯坦开往俄罗斯、欧洲、中亚以及里海国家的集装箱列车货物运输量每年都在快速增长。为方便中国和欧洲国家间货物运输，哈萨克斯坦专门在里海岸边修建了港口。位于哈中边境的霍尔果斯口岸已将中国和所有中亚国家连接起来。

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