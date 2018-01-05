以实际行动推进中国特色大国外交

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平日前在人民大会堂接见回国参加2017年度驻外使节工作会议的全体使节并发表重要讲话，充分肯定党的十八大以来外交工作取得的成就，要求使节们深刻领会党的十九大精神和新时代中国特色社会主义思想，正确认识当今时代潮流和国际大势，深入推进中国特色大国外交。

中国驻外使节及使馆工作人员深入学习了习近平总书记重要讲话，深受鼓舞，纷纷表示将牢记嘱托，以实际行动为推进中国特色大国外交作出贡献。

驻美国大使崔天凯表示，“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，也是外交工作大有可为的机遇期。驻美使馆今后一个时期的重要任务，是结合对美工作开辟中国外交新境界，包括更好地推进中美协调与合作，构建总体稳定、均衡发展的大国关系框架。这不仅攸关中美两国福祉，而且牵动整个世界，对推动构建新型国际关系和人类命运共同体意义重大。我们将牢固树立“四个意识”，不断增强“四个自信”，永葆坚定的赤子心、事业心、进取心和责任心。

驻俄罗斯大使李辉说，中共十九大后中俄关系站到了新的起点上，迎来新的发展机遇。发展中俄关系是中国发展全球伙伴关系、推进大国协调和合作、贯彻周边外交方针的重要体现；深化中俄务实合作，是推进“一带一路”建设的具体行动；加强中俄战略协作，是构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系的重要内容。成熟、稳定、健康的中俄全面战略协作伙伴关系是新时代中国特色大国外交成功实践的一个重要缩影。

驻英国大使刘晓明表示，习近平总书记的重要讲话是外交战线贯彻落实党的十九大精神的“动员令”，是指引新时代中国特色大国外交的“航标灯”，是激励新时代外交人员砥砺奋进的“冲锋号”。驻英国使馆将深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记在驻外使节工作会议上的重要讲话精神，承担起新时代赋予的光荣职责，不忘初心，牢记使命，开拓进取，推动中英关系“黄金时代”结出新成果，开创中国特色大国外交新局面，为党和国家发展事业作出新贡献。

驻德国大使史明德表示，习近平总书记接见全体使节并发表重要讲话，体现了他对外交工作和驻外使节的高度重视和亲切关怀，我们备受鼓舞。中国特色大国外交进入了新时代，需要有新的创新、新的气象、新的作为。驻外使节要牢记党和人民重托，忠实履职，勇于担当，奋发有为，深入推进中国特色大国外交。

驻日本使馆在大使程永华的带领下学习了习近平总书记重要讲话，全体馆员一致表示，讲话总揽全局，高屋建瓴，就做好新时代中国特色大国外交提出了新的更高要求。驻日本使馆将坚决按照习近平总书记提出的要求，坚持外交为民，全心全意为人民服务，心系80余万在日中国同胞，做好领事侨务与领事保护工作。

驻印度大使罗照辉说，这是中共十九大后召开的首次驻外使节工作会议，中国驻印度使馆一定要认真学习贯彻十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，不辜负这个伟大的时代，为推动构建新型国际关系和人类命运共同体作出自己的贡献。罗照辉对中印关系发展前景表示乐观，期待两国关系开新篇，布新局，取得新的发展。

驻南非大使林松添表示，作为新时代的中国驻外使节，我们将铭记嘱托，自觉增强办外交的本领，跟上新时代，展现新气象，体现新作为，为全面建成小康社会和实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。

（新华社北京1月4日电）

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