“中国方案”世界共享（网络强国新时代（16））

图为第三届广东国际机器人及智能装备博览会上展出的大型智能化制造机。本报记者 贺林平摄

曾有专家把中国“触网30年”不同阶段的心路历程总结为三种表情：好奇、担忧和拥抱。“拥抱”一词恰如其分地概括了当下中国对互联网开放自信的态度。

2017年12月初，第四届世界互联网大会在乌镇成功举办，习近平总书记在贺信中说：“全球互联网治理体系变革进入关键时期，构建网络空间命运共同体日益成为国际社会的广泛共识。”世界互联网大会已成功举办了四届，其中“命运共同体”一词一以贯之，不仅向世界传递了中国声音、展现了中国实力，更彰显出全球网络空间治理的中国担当，被海内外盛赞为“了不起的中国方案”。

从无到有

“跨越长城，走向世界。”1987年，一封简短的电子邮件从北京发出，标志着中国人“触网”序幕正式拉开。30年后，中国大地上，智能手机几乎成为老百姓的“标配”，人们的日常生活也早已离不开互联网。回望“触网”30年，互联网给中国带来了历史性巨变，也让世界成为真正的“地球村”。

《世界互联网发展报告2017》和《中国互联网发展报告2017》蓝皮书在第四届世界互联网大会上正式发布。报告指出，截至2017年6月，全球网民总数达38.9亿，普及率为51.7%，其中，中国网民规模达7.51亿，居全球第一。

据报道，在中国长三角地区，1秒钟，就有409件包裹送到消费者手中；1分钟，就有一趟高铁列车驶离或到达上海；1小时，上海有35万人次骑着小黄车行驶了48万公里；1年，杭州以人均支付18万元位列全民“剁手”账单榜首……这样的速度正是中国人日常生活的缩影。高铁、网购、支付宝、共享单车，“新四大发明”正助力中国互联网发展实现弯道超车，也令无数来华的外国人艳羡不已。

日本《金融财政商贸》杂志刊文介绍，2016年全球运算速度最快的500台超级计算机中，中国占167台，排名第一，超过美国和日本。从无到有，从有到优，中国互联网发展正从世界潮流的追随者变为引领者。

治理有道

“网络可以被治理吗？”全球互联网诞生时，就有学者提出这个问题。几十年过去，问题已从“能否治理”变成“如何治理”。网络本身有虚拟性，但利用网络进行犯罪活动的人对社会和国家造成的伤害，是现实存在的。网络暴力、儿童色情、恐怖组织利用……网络空间不断发生的恶性事件逐渐让世界各国认识到，网络治理不容忽视。因此，从政府、企业到个人、社会都应承担起营造清朗网络空间的责任。

2016年11月，《中华人民共和国网络安全法》高票通过，成为我国首部网络安全领域的法律。“在我国，7亿多人上互联网，肯定需要管理，而且这个管理是很复杂、很繁重的。企业要承担企业的责任，党和政府要承担党和政府的责任，哪一边都不能放弃自己的责任。”习近平总书记对互联网管理提出明确要求。在中共十九大报告中，网络空间治理也再次被提及：“加强互联网内容建设，建立网络综合治理体系，营造清朗的网络空间。”

近年来，中国密集出台法律法规和文件，出大招打造安全稳定的网络空间，网络治理成效显著。《国家安全法》、《国家网络空间安全战略》、《网络安全法》、《网络产品和服务安全审查办法》和《未成年人网络保护条例》等法律法规的相继出台，从顶层设计上构建网络与信息安全保障体系，为保障中国网络空间安全铸造一道坚固的“防火墙”。

日前，第三届互联网安全责任论坛在京召开，论坛发布了《2017年腾讯互联网安全生态与责任报告》、《2017数字时代儿童报告》和《2017腾讯公司谣言治理报告》等，总结了2017年中国网络安全治理举措，公布了2018年重点关注的安全领域和治理展望。互联网安全责任行动正渗透向社会各领域，多方参与、共同治理的格局正在成为社会共同目标。

合作共赢

“网络安全是全球性挑战，没有哪个国家能够置身事外、独善其身，维护网络安全是国际社会的共同责任。”习近平总书记掷地有声地说。早在2015年，他在第二届互联网大会上的演讲中，就明确提出“四项原则”和“五点主张”，提出推动互联网全球治理体系变革，共同构建网络空间命运共同体。多年来，中国扎实推进网络空间对话与合作，深入参与网络国际规则制定，推动网络空间全球治理取得进展，不断贡献出正能量。

在世界各国的共同努力下，网络空间全球治理进程正稳步推进。在治理机构改革、技术创新等方面，迎来了重要机遇。

不久前，互联网名称与数字地址分配机构（ICANN）董事会公布了互联网域名根服务器管理机构（PTI）新一届5人董事会成员名单。来自北龙中网的王伟博士成功当选董事。中国互联网协会理事长邬贺铨院士指出，这是美国正式移交互联网域名码号分配管理权后，中国专家首次当选互联网域名根服务器管理机构PTI董事，这将有助于中国互联网社群在全球互联网治理工作中发挥更加积极的作用。

此外，中国的网络技术也达到了国际先进水平。目前，全球正迎来基于IPv6（互联网协议第六版）的下一代互联网。下一代互联网国家工程中心前瞻实验室主任宋林健2017年11月28日在“全球网络技术大会”上介绍说，由该中心牵头发起的“雪人计划”已在全球完成25台IPv6根服务器架设，中国部署了其中4台。这一计划的实施，从根服务器数量和分布方面为建立多边、民主、透明的国际互联网治理体系打下坚实基础。

一“网”揽天下，利弊各居半。互联网让世界成为你中有我、我中有你的命运共同体。正如国外的一些专家所言：随着时间推移，中国领导人提出的构建人类命运共同体理念将在实践中不断丰富发展，成为指引全世界共同发展和繁荣的思想。

(责编：朱欣(实习生)、常红)