中国与世界关系进入新时代（观点）

中国特色社会主义建设进入新时代。新时代有很多特征，其中一个特征，就是中国与世界的关系也进入了新时代。

我国同世界的关系经历了三个阶段。一是从闭关锁国到半殖民地半封建阶段，先是在鸦片战争之前隔绝于世界市场和工业化大潮，接着在鸦片战争及以后的列强侵略战争中屡战屡败，成为积贫积弱的国家。二是“一边倒”和封闭半封闭阶段，新中国成立后，我们在向苏联“一边倒”和相对封闭的环境中艰辛探索社会主义建设之路，“文革”中基本同世界隔绝。三是全方位对外开放阶段，改革开放以来，我们充分运用经济全球化带来的机遇，不断扩大对外开放，实现了我国同世界关系的历史性变革。

实现了历史性变革以后，中国与世界的关系已经很不一样。过去的中国，对外部世界几乎没有影响力，只能接受和适应外部环境的变化；今天的中国，对外部世界具有越来越大的影响力，中国具备了改变世界甚至塑造世界的能力。

进入新时代的中国，会给世界带来什么呢？

中国国内还存在人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，国内还有艰巨的发展任务。中国还需要大力提升发展质量和效益，更好满足人民在经济、政治、文化、社会、生态等方面日益增长的需要，并推动人的全面发展、社会全面进步。因此，中国在世界上发挥影响力的一个很重要的战略目标，就是营造一个有利于发展的外部环境。这样的环境，需要和平稳定、需要公平正义、需要开放包容。这样的环境，就是合作共赢的利益共同体和命运共同体。

中国是人类进步事业的推动者，中国还将利用自身影响力致力于解决人类面临的共同难题。人类社会仍然存在阻碍进步的诸多挑战。和平赤字、发展赤字和治理赤字这三大问题正是当今世界面临的最大挑战。建设人类命运共同体，是新时代中国提出来的应对“三大赤字”挑战、共同创造人类美好未来的中国方案。

构建人类命运共同体有三大支柱。第一，推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，以实现世界各国和平相处；第二，在全球范围内推动“一带一路”建设，以政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通和民心相通促进世界各国共同发展；第三，推动构建共商共建共享的开放型世界经济，以实现良好的全球治理。

在新时代中国与世界的关系中，中国已经不仅仅是对外开放融入世界体系的受益者，中国还将成为世界和平的守护者，世界发展的推动者和全球治理的改革者。

中国将在应对“三大赤字”挑战中改变世界，塑造世界，并和世界一起，在新时代中努力构建人类命运共同体。这既是中国国内发展的需要，也是世界和平发展的需要，更是人类进步的需要。

（作者为中国社会科学院世界经济与政治研究所副所长、研究员）

《 人民日报 》（ 2018年01月05日 23 版）

(责编：朱欣(实习生)、常红)