中企参与委内瑞拉帕鲁阿港口改扩建项目完成移交

人民网加拉加斯1月5日（记者 许放）11月3日，中国中铁十局委内瑞拉分公司承建的帕鲁阿港口改扩建项目质保期满，移交委内瑞拉经营团队，成为中委合作框架下第一个完全移交基建项目，也成为中委铁矿石开采综合体工程（简称FMO项目）最新成果。

现阶段委内瑞拉经济动荡衰退，委政府努力推进经济转型，深化结构改革，尝试摆脱依赖石油出口的单一发展模式。中国企业积极参与，与委方在FMO项目设计上着眼产业模式升级，以铁矿开采为主轴，探索出“工程换资源”新合作模式。

进入委内瑞拉玻利瓦尔州北部腹地，奥里诺科河南岸，丘陵延绵，植被茂盛，偶尔裸露在外的山体呈现出暗灰色，这里即是委内瑞拉铁矿储藏地。

“委内瑞拉铁矿石推测储量高达146.35亿吨，列世界第八位，2014年以前国际油价高企，委政府外汇收入主要依靠石油，铁矿资源未得到有效开发”，中铁十局委内瑞拉分公司总工程师占宏坤介绍，“委铁矿石一大特点是平均品位高，已探明储量中17.48亿吨平均品位63.51%，41.76亿吨平均品位41.2%，这一比例世所罕见。第二大特点是开采难度小，铁矿石全部位于地表以上，挖机挖掘后直接装车运输。”

国际油价震荡下挫，委内瑞拉政府着力经济转型。2016年4月马杜罗总统提出15个经济引擎，鼓励各行业、部门、企业协力联动，大力发展矿业、工业、旅游、通讯在内的15个领域经济。中铁十局委内瑞拉分公司自2011年起就谋求进入铁矿石开采市场，然而融资渠道、人员设备成为横亘的难题。

委内瑞拉分公司副总经济师许鹏举对记者表示，经过多次研讨和预算规划，2011年我们主动找到负责委内瑞拉铁矿资源管理的“国营奥里诺科铁矿公司”，提出“工程换资源”合作模式。中铁十局负责融资、引进设备、提供铁矿石开采服务，委方以部分所采铁矿石抵付工程款，中铁十局将铁矿石运输回中国市场销售。中国扩大了铁矿石来源，委内瑞拉促进了出口，中铁十局拓展了市场，创造出三赢局面。

中国企业倡议得到委方正面回应，“国营奥里诺科铁矿公司”相继与中铁十局签注了三期“圣伊西德罗”矿山开采合同，并以此为基础，延伸出铁矿石铁路专运线改造项目和铁矿石出口港帕鲁阿港口改扩建项目，形成一体化链条，构建FMO项目。

2017年1月29日，FMO项目帕鲁阿港口改扩建正式竣工启动运营，委内瑞拉总统马杜罗通过电视连线参与启动仪式。马杜罗在讲话中感谢中铁十局作出的卓越贡献，希望中国企业继续投身于委内瑞拉国家建设和中委两国关系发展。

“中委合作很棒，中国在经济上给予了我们大力支持，帮助委内瑞拉建立工业体系”，谈起中国，帕鲁阿港运营公司员工尼尔·桑切滔滔不绝：“中国投资惠及民生，如今我们团队拥有225名员工，中企对港口的改扩建带来很多就业机会。”

帕鲁阿港口改扩建竣工后，港口发货能力从350万吨/年跃升至720万吨/年，极大促进了委内瑞拉铁矿石出口。2017年委内瑞拉非石油类出口同比激增33%，铁矿石出口占比第一。项目辐射周边，为当地创造600个直接就业岗位，3000个间接就业岗位，培养出一批专业技术人才。

帕鲁阿港运营公司老员工伊戈莱拉坚守岗位五个年头，中方完成移交后他作为安全管理队长留了下来，“我喜欢这些新设备，它让公司员工每天都可以学习一点、进步一点、提高一点。当前委内瑞拉经济面临诸多挑战，但相信只要有中国的帮助我们一定能走出困境。逆境之中见真友谊，祝福中委团结。”

中方在FMO项目运营中“授之以渔”，毫无保留地将经营管理经验和设备操作技巧传授给本地员工。“圣伊西德罗”矿山开采项目现场，八台产自内蒙古包头的特雷克斯自卸矿车轰鸣作响，矿车驾驶员安德鲁·阿里亚斯工作2年已独挡一面，他从高近三米的驾驶室下到地面告诉记者：“我的家就在附近，中方提供的工作收入稳定，还能学到技术，家里人都很满意。如果招聘新员工一定通知我，我弟弟还老说想来试试呢。”

午歇时分，技术安全监管员卢思曼笑盈盈地与工友一起走向休息区吃午饭，谈起工作她难掩自豪：“在这个集体我获得成长，每个人都倾尽全力干好自己的分内事，为了共同目标而努力。”

现场不时有洒水车穿梭往来，架子队队长段凯解释是为了环境保护，防止扬尘危害。他拉着记者远眺一处铭黄的河流痛心疾首：“这都是几十年前欧美公司搞掠夺性开采造成的不可逆环境危害，他们把山炸平再开挖，一下雨铁矿石就混着雨水流入河流，污染了地下水源。公司干完工程离开，遭殃的是本地居民，中国企业绝不对这么做。”

身在地球另一侧，海外工程人最牵挂的还是家庭，委内瑞拉与中国相差12小时，一个个建设者用慎独、奉献彰显着铁的品质。

90后小伙余兴龙，中铁十局委内瑞拉分公司团总支书记，年纪轻轻已成长为业务骨干，总是想法设法为大家排忧解难。然而去年孩子出生，他回国休假一个多月就又急匆匆奔赴委内瑞拉，“放不下这边的工作，心里不踏实。老婆为了我把工作辞了在家带孩子，对家庭亏欠太多，希望今年能回家多待几天陪陪他们，过个整年。”

“一号营地”位于“荒山野岭”，周边缺乏基础配套，距离中方大本营“二号营地”126公里，除了工程人的脚印和越野车，再难觅人烟。

中铁十局委内瑞拉分公司办公室主任任培义讲述：“一号营地离矿山较近，无网络、无信号、无基本供应。为了满足20多名员工的伙食供应，我们每周开车从二号营地过去送两次菜。那边还经常停水，如遇到连续几天停水就得多跑几趟，一辆车一周加两三箱油很正常。考虑到条件过于艰苦，女同志现在都转移到二号营地了。”

七年，2000多个日夜，这是矿山班组组长文建亮扎根“一号营地”的日子。说话带着浓重乡音的老文讲起西班牙语极其流利，员工见到他就竖大拇指。他们告诉记者，老文七年前刚到委内瑞拉一句外语不会说，为了开展工作，硬是从国内背来课本一点点啃着自学，现在与委方业主交流无任何语言障碍，比项目上的翻译都厉害。

数载耕耘，FMO项目取得一系列奇迹般成就，历年开采铁矿石均占到委内瑞拉总产量的三分之一以上，已累计开采高品位矿石1464万吨，低品位矿石1000万吨。铁矿石贸易金额连年创新高，2015年0.588亿、2016年1.197亿，累计完成额突破2.53亿美元......

烈日当头，二号营地门口，一百节火车车皮载着“圣伊西德罗”矿山开采的铁矿石，乘着铁路专运线呼啸着开往帕鲁阿港口。

中铁十局委内瑞拉分公司总经理戚乐方对记者表示：“矿产资源合作一方面改变单一石油出口模式体现出经济效益，另一方面带动上下游延伸产业共同发展。中国企业积极参与委内瑞拉经济转型，中委经济合作前景十分广阔。”

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