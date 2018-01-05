今年中国周边外交“首秀” 深化澜湄合作造福流域民众

人民网北京1月5日电 （记者 刘洁妍）4日，外交部就国务院总理李克强出席澜沧江－湄公河合作第二次领导人会议并访问柬埔寨举行中外媒体吹风会，外交部副部长孔铉佑介绍有关情况，并回答中外记者提问。

孔铉佑表示，应柬埔寨首相洪森邀请，李克强总理将于1月10日至11日赴柬埔寨金边出席澜湄合作第二次领导人会议并对柬埔寨进行正式访问。此访是今年中国周边外交“首秀”，对深化澜湄合作具有重要意义，也将对当前和今后一个时期中柬关系发展产生深远影响。

关于出席澜湄合作第二次领导人会议

孔铉佑表示，澜湄合作启动以来迅速发展，合作机制逐步完善，合作成果稳步落地，各领域合作全面有序铺开，确立了“3+5合作框架”，形成了“领导人引领、全方位覆盖、各部门参与”的澜湄格局，创造了“天天有进展，月月有成果，年年上台阶”的澜湄速度，培育了“平等相待、真诚互助、亲如一家”的澜湄文化，打造了“高效务实、项目为本、民生为先”的澜湄模式，展现了广阔发展前景。澜湄合作之所以取得快速发展，主要得益于符合六国追求稳定与发展的共同需求，坚持平等协商，坚持务实高效，坚持开放包容。

孔铉佑表示，本次会议主题为“我们的和平与可持续发展之河”。会议将回顾澜湄合作进展，规划未来发展方向，推动澜湄合作从培育期顺利迈向成长期。中方将梳理澜湄合作取得的进展，总结合作经验，介绍对机制下一步发展的基本思路，并宣布一批重要合作倡议和具体举措，以进一步深化澜湄务实合作，造福流域广大民众，为机制未来发展注入新动能。会前，六国领导人将共同参观澜湄合作成果展，该展览将充分展示澜湄合作取得的可喜成果及未来发展的巨大潜力。会后，中柬两国领导人将共同会见记者，介绍会议情况和具体成果。会议将发表《澜湄合作五年行动计划》、《澜湄合作第二次领导人会议金边宣言》两份重要合作文件，并散发《澜湄合作第二批项目清单》和“澜湄合作六个优先领域联合工作组报告”。

关于对柬埔寨进行正式访问

孔铉佑表示，中柬关系正处于全面稳定发展的新时期。双方政治上高度互信，经贸合作成果丰硕，人文交往日益密切，中柬关系已成为国与国之间交往的典范，给两国和两国人民带来了实实在在的利益，也为地区的和平与发展作出了积极贡献。李克强总理此次访柬适逢中柬建交60周年，对巩固中柬传统友好、推进全面战略合作具有特殊意义。访问期间，李克强总理将会见西哈莫尼国王，同洪森首相举行会谈。两国领导人将就双边关系和共同关心的国际和地区问题深入交换意见，为中柬关系下步发展作出规划和部署。双方有望就加快发展战略对接、推进基础设施、科技、农业、旅游等领域合作达成新的重要共识并签署多个合作文件。我们相信，通过双方共同努力，此访一定能获得圆满成功。

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