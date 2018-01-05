不堪重负，英国医疗系统遭质疑

近日，肆虐澳大利亚的H3N2甲型流感在英国发现病例，专家警告这可能导致英国50年来最严重的流感暴发。冬季原本就是各种疾病的高发期，加之入冬以来，英国多地遭受暴风雪肆虐、交通受阻，造成上万病人被迫延迟手术，英国国民健康服务体系（NHS）已不堪重负。当地舆论认为，英国人一直引以为傲的全民免费医疗系统近年来越来越多受到诟病，一方面是因为政府削减财政支持，另一方面医护人员的短缺使得英国公共医疗系统愈发力不从心。

据悉，由于公共医疗系统过于繁忙，英格兰地区已经通知各医院将非紧急的手术延期，以便将医疗资源用在急诊病患上。为此，数以万计的患者被迫延迟或取消他们的手术计划。即便如此，医院里也早已人满为患。据英国天空台报道，伦敦东南部地区的医院已经达到了负荷极限，医院的走廊里挤满了躺在推车上的病人。伦敦东部的急救车服务人员表示，由于救护车在医院门口排起了长队，他们只好用出租车将13名病人送到了医院。英国广播公司报道称，一些救护车呼救中心会让病情不那么严重的人们自己想办法去医院，从而将救护车留给那些病情危重的患者。

1月3日，英国卫生大臣杰里米·亨特公开向民众致歉。亨特表示，发生这种情况“绝非他所愿”，不过通过推迟一部分人的治疗来缓解急诊科的压力，也是“对大家都好”的办法。亨特的表态得到了首相特雷莎·梅的呼应。对于手术被延期的病人，特雷莎·梅在电视栏目中承诺将尽快为他们安排手术。然而英格兰医疗部门已将先前承诺的1月中旬安排手术推迟到了1月底。

亨特表示，在2016年冬天，很多病人是手术前夜才被告知由于医院压力过大而取消手术的。相较之下，2017年冬季“提前通知”手术取消，是更加“有计划的、有条不紊的、体贴的”方式。

然而这种说法并未能使英国民众信服和满意，也未能打消民众对英国公共医疗系统的质疑。

问题之一无疑出在“钱”上。英国国民健康服务体系主要依靠政府的财政收入运营，然而随着英国政府赤字居高不下，医疗支出不断增加，政府逐渐感到心余力绌。英国财政研究学会表示，为英国医疗系统找到数亿英镑资金是英国财政面临的难题之一。去年3月，英国媒体爆料保守党政府可能再度削减医疗投入，引发25万民众走上伦敦街头进行抗议。

医护人员的短缺也是一大关键因素。根据英国媒体的报道，到2020年英国将面临11500名医生的缺口。此外，“脱欧”也会给英国医疗系统带来巨大的影响，因为一部分在英的医护人员是欧洲移民，而对英国“脱欧”之后移民政策走向的担忧会导致这部分人才流失，英国医疗系统人员将更加紧张。有分析指出，随着英国人口老龄化加剧，英国医生的工作压力和人才缺口将继续加大，多年来对公共医疗系统资金投入不足也会造成更多的医护人才流失，而这些问题恐难以在短时间内解决。

（本报伦敦1月4日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月05日 21 版）

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