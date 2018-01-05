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滴滴收购巴西本土最大共享出行服务商

2018年01月05日04:36  来源：人民网－人民日报
 

　　本报里约热内卢1月4日电  （记者张远南）1月4日，中国滴滴出行公司宣布收购巴西共享出行服务商99公司。双方未透露具体收购金额，但据巴西媒体预计，99公司估值约为10亿美元。

　　2012年创立于巴西圣保罗的99公司通过手机应用为出租车、专车司机和乘客建立联系，是巴西最大的本土共享出行服务商。截至目前，99已覆盖巴西超过400个城市，为30万司机和1400万乘客提供服务。

　　去年1月，滴滴宣布与99建立战略投资伙伴关系。除在资本层面的合作外，滴滴还为99提供技术、产品、运营等战略支持。成功收购99意味着滴滴将巴西视为在拉美地区与优步开展竞争的重要一环。


　　《 人民日报 》（ 2018年01月05日 22 版）

(责编：冯粒、常红)
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