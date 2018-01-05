中国国际进口博览会推介会在开罗举办

据新华社开罗1月3日电 （记者郑凯伦）埃及对外贸易与工业部出口发展局官员艾哈迈德·阿明3日表示，中国国际进口博览会为世界各国进入中国市场搭建良好的合作平台。

中国驻埃及大使馆经商参处和埃及贸工部出口发展局当天在开罗共同举办了首届中国国际进口博览会专场推介会，近120家埃及出口企业参会。

艾哈迈德·阿明在会上说，埃及政府支持符合参展条件的出口企业积极参展，帮助扩大埃及对外出口。

中国驻埃及大使馆公使衔商务参赞韩兵在推介会上说，随着埃及经济的发展、中国市场开放程度不断提高，埃及对华出口迎来新的机遇。

首届中国国际进口博览会将于今年11月5日至10日在中国上海举办，展区总面积超过24万平方米，包括国家贸易投资综合展和企业商业展两个部分。目前，埃及贸工部已确认参加国家展。

《 人民日报 》（ 2018年01月05日 22 版）

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