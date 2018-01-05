罗奇：中国经济继续从改革中获得动力

新华社纽约1月3日电 （记者孙鸥梦）美国耶鲁大学高级研究员史蒂芬·罗奇日前接受新华社记者专访时表示，中国经济将继续从改革中获得动力，这些动力来自经济转型和经济结构优化等。

罗奇说，中国经济的结构性改革成效明显，服务业占比不断扩大。罗奇表示对中国经济未来发展充满信心。他认为，服务业和家庭消费的增长将抵消房地产投资放缓等影响，预计未来两年中国经济将继续保持6％至7％的增速。

罗奇说，即便中国经济增速略有放缓，中国仍然是世界经济增长的主要引擎；如果没有中国强劲的增长动力支撑，世界经济将陷入严重困境。

谈到金融风险，罗奇认为，拥有大量的国内储蓄作为缓冲，加上庞大的外汇储备以及中国政府持续高度关注金融系统稳健发展，中国整体金融风险可控。

《 人民日报 》（ 2018年01月05日 22 版）

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