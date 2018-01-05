中国的科技崛起并不意外（国际论坛）

中国的科学技术崛起将给全球科技创新带来积极影响，欧盟应该进一步加强与中国在科学技术领域的合作

在全球化和多极化的趋势下，科学知识及其在经济和社会发展中的应用正在不断增加。尽管美欧依然是科学技术发展的传统领导者，但中国正在逐步成长为新兴科技大国。

中国特别注重对研发的投入。在过去的20年，中国在科技研发领域的支出呈现显著增长态势。现在，作为世界第二大经济体，中国对研发的投入已经占到全球研发经费的20%，其增长速度已经远超欧盟和美国。

在过去几年里，中国的科学出版物快速增长，尤其在计算机科学和工程学领域。中国每年培育大量科学和工程学方面的高等教育人才，获得科学与工程学位的人数约占全球的1/4。自2007年以来，中国在自然科学和工程学方面授予的博士学位也多于其他国家。

中国在科技领域的兴起并不是意外。一直以来，中国都十分重视科学技术对经济增长的推动作用，并已经着力推进与之相关的基础设施建设。中国在2006年出台的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》中就提出，到2020年，中国科学技术发展的总体目标之一，是自主创新能力显著增强，科技促进经济社会发展和保障国家安全的能力显著增强。在“十三五”期间，中国科学技术发展与创新进步更是尤为显著。当前，中国正在加强知识密集型产业的全球竞争力。科学技术的发展需要一系列的支撑措施，研究经费的持续投入是至关重要的因素之一。《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年》提出，到2020年，中国全社会研究开发投入占国内生产总值的比重提高到2.5%以上，中国正在朝着这个目标努力。

中国政府重视培养和利用本土科学人才，并不断将人才输送到世界各地。其坚定不移加大对高等教育和科技发展投入的努力，也促进了全球科学发展多极化局面的形成。同时，中国在国内也加大培育和吸引人才的力度，推动本国科学技术不断发展。中国的科技发展直接增强了中国企业的国际竞争力。中国企业华为就在很短时间内进入全球企业研发投入的前十名，近几年还成为向世界知识产权组织提交专利申请最多的企业。

相比之下，尽管欧盟有着良好的科学技术研究基础，但英国“脱欧”带来的欧洲一体化受阻对欧盟推动科学技术发展构成了严峻挑战。此外，欧盟对待外来专家学者的开放态度也不如中国，这直接导致从事科学技术的研究人员的流动僵化现象。欧盟应该更加坚定地加入到科学技术全球化中来，这将有益于欧盟各个成员国。国际合作不仅可以促进不同国家科学家间的交流，而且还能帮助欧洲企业和相关研究机构更好地吸收国际上最新的科学技术。欧洲一体化也离不开科学技术的融合发展。目前，欧盟各国都面临着吸引与留住人才困难的问题，这就需要欧盟更加注重维持与发展统一的研究市场，为欧盟内部研究人员的流动扫清障碍。另外，欧盟在深度整合内部的同时，还应变得比以前更加开放。

中国的科学技术崛起将给全球科技创新带来积极影响。欧盟应该进一步加强与中国在科学技术领域的合作，以便在未来多极化科技世界中占据一席之地。

（作者为比利时布吕格尔经济研究所高级研究员）

《 人民日报 》（ 2018年01月05日 03 版）

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