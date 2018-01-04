新年首场记者会 安倍再提推动修宪

日本首相安倍晋三４日下午在三重县伊势市召开新年首场记者会，介绍２０１８年政府内政外交的基本施政方针。在记者会上，安倍再次提及将尽早在国会发起修宪动议等问题。

安倍说：“希望今年能进一步推动有关修宪问题的讨论，向国民充分展现宪法究竟应是什么样子的。”他说，各党派应提出各自的修宪草案，在众参两院的宪法审查会进行讨论，以加深国民（对修宪问题）的理解。

安倍在记者会上还提出，要在本月将召开的例行国会上推动“劳动方式改革”相关法案尽快获得通过。谈及将于９月进行的自民党总裁选举，安倍称将“集中精力在例行国会取得成果，视成果再决定之后的事（指再次参选总裁）”。

此外，安倍再度拿朝核问题做文章，称“日本正面临战后最严峻的安保环境”，将“以最大限度加强对朝施压”并“切实强化必要的防卫能力”。

近期，安倍已多次在公开场合表态欲加速推进修宪进程，不过分析人士指出，安倍的修宪企图将面临重重困难。

去年众议院选举后，一跃成为日本最大在野党的立宪民主党已明确表示反对安倍修改和平宪法第９条的修宪方针；与自民党联合执政的公明党也对修宪问题持谨慎态度；此外，自民党内部就如何修宪也存在分歧，党内的修宪草案迟迟未能确定。（记者王可佳）

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