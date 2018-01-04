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阿拉斯加考古重大发现  出土古老女婴属全新族群

2018年01月04日21:35  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯 据法新社巴黎3日电，当天发表的基因组研究指出，约11500年前在美国阿拉斯加州过世的一名女婴属于一个先前不为人知的族群。

科学家2013年在阿拉斯加州上阳河（Upward Sun River）考古遗址挖出一具婴儿遗骸，波特和研究团队接着分析这名婴儿的DNA。阿拉斯加大学研究人员波特（Ben Potter）说，当地原住民将她取名为“日出女孩”（Xach'itee'aanenh T'eede Gaay），而她的基因组“提供前所未有的窗口，让人一窥她族群的历史”。

研究团队原以为，女婴基因轮廓会与已知美洲原住民族群的相符，但却发现女婴属于一个全新族群，科学家并将此族群命名为“古白令人”（Ancient Beringians）。波特说：“在这份研究之前，我们并不知道古白令人的存在。”（老任）

(责编：赵睿青(实习生)、王欲然)
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