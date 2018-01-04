人民网>>国际

特朗普解散备受争议的总统选举公正咨询委员会

2018年01月04日19:24  来源：新华社
 

美国总统特朗普３日签署行政令，解散备受争议的总统选举公正咨询委员会。

特朗普在当日的一份声明中说，尽管存在大量选举舞弊行为的证据，但许多州拒绝与总统选举公正咨询委员会展开合作，“与其把纳税人的钱花费在无休止的打官司上，不如今日签署政令解散这一委员会。”

特朗普表示，已经指示国土安全部接收该委员会的相关工作，并根据情况决定下一步动作。

在２０１６年美国大选中，民主党总统候选人希拉里·克林顿因选举人票数落后而竞选失败，但她却在普选中领先特朗普近２９０万张选票。特朗普坚持认为，这是因为自己在普选中“遭遇”大范围的选举舞弊，不过他并未拿出任何相关证据。

总统选举公正咨询委员会成立于２０１７年５月，负责调查特朗普声称的“选举舞弊行为”。该委员会成立后曾召开两次会议，后因许多州不愿与之配合而陷入困境，还被起诉涉嫌违反《联邦档案法》。民主党人士和民权组织也一直对其成立表示不满。（记者 孙丁 徐剑梅）

(责编：赵睿青(实习生)、王欲然)
人民日报客户端下载手机人民网
 

深度阅读

第三方市场合作 ：1+1+1>3 2015年6月，中国政府同法国政府正式发表《中法关于第三方市场合作的联合声明》，首次提出了“第三方市场合作”这一概念。“第三方市场合作”是中国首创的国际合作新模式，将中国的优势产能、发达国家的先进技术和广大发展中国家的发展需求有效对接，实现1+1+1>3的效果。两年多来，这一合作模式在国际上获得了积极响应，呈现良好发展势头，成为共建“一带一路”的重要内容，树立了国际合作典范。【详细】

国际|国际观察|外媒关注

为世界文化多样性提供新经验 党的十九大报告指出：“繁荣发展社会主义文艺。”还指出：“满足人民过上美好生活的新期待，必须提供丰富的精神食粮。”围绕党的十九大精神，莫言、韩少功、苏童、格非、阿来等中国当代作家，以及来自巴西、俄罗斯、印度、南非等国家的多位作家齐聚北京师范大学珠海分校，就新时代文学的发展、世界文学的对话共享、文学传统在当下的表现等话题深入交流，不乏富于智慧的表达和意涵深刻的观点。【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2018 by www.people.com.cn. all rights reserved