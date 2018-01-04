特朗普解散备受争议的总统选举公正咨询委员会

美国总统特朗普３日签署行政令，解散备受争议的总统选举公正咨询委员会。

特朗普在当日的一份声明中说，尽管存在大量选举舞弊行为的证据，但许多州拒绝与总统选举公正咨询委员会展开合作，“与其把纳税人的钱花费在无休止的打官司上，不如今日签署政令解散这一委员会。”

特朗普表示，已经指示国土安全部接收该委员会的相关工作，并根据情况决定下一步动作。

在２０１６年美国大选中，民主党总统候选人希拉里·克林顿因选举人票数落后而竞选失败，但她却在普选中领先特朗普近２９０万张选票。特朗普坚持认为，这是因为自己在普选中“遭遇”大范围的选举舞弊，不过他并未拿出任何相关证据。

总统选举公正咨询委员会成立于２０１７年５月，负责调查特朗普声称的“选举舞弊行为”。该委员会成立后曾召开两次会议，后因许多州不愿与之配合而陷入困境，还被起诉涉嫌违反《联邦档案法》。民主党人士和民权组织也一直对其成立表示不满。（记者 孙丁 徐剑梅）

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