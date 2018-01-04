法总统表示将推出新法案打击传播假新闻

法国总统马克龙３日在总统府向媒体致新年祝福时说，法国政府今年将向议会提交一项新法案，以打击在选举期间传播假新闻的行为。

马克龙说，新法案将要求所有受赞助播发的新闻报道提高透明度，比如需公布赞助人和相关媒体控制者的身份，并限制此类新闻报道的赞助金额。

马克龙说，根据这一法案，一旦媒体播发的消息经证实是假新闻，那么经司法部门裁决，相关内容、网页链接、用户账户均可被取消或关闭，甚至可查封相关网站的登录。

马克龙说，今年法国将加强相关监管部门的权限，以打击任何受外国影响或控制的电视频道搅乱法国局势的企图。

法国资讯电视台ＢＦＭＴＶ３日评论说，去年大选期间，马克龙曾被个别外国媒体造谣说他在位于加勒比海地区的避税天堂巴哈马群岛开设个人账户，险些干扰到他的选情。（记者 韩冰）

(责编：刘茹霞(实习生)、刘洁妍)