新证据“诉说”美洲原住民祖先迁徙故事

人类具体何时以何种方式进入美洲在学术界长期存在争议。一个国际研究团队３日在英国《自然》杂志上报告说，基因组证据显示，美洲原住民祖先可能在一次单一迁徙事件中进入了这片大陆，抵达时间约是２万年前。

２０１３年，考古学家在美国阿拉斯加一处遗址发现两名人类婴儿的遗骸，它们可追溯至约１．１５万年前。英国剑桥大学和丹麦哥本哈根大学学者领衔的团队对其中代号为ＵＳＲ１的婴儿遗骸进行了全基因组测序。

结果显示，这个婴儿尽管存活时间远在第一批人类进入这片大陆之后，但与现今的美洲原住民亲缘关系最近。研究人员认为ＵＳＲ１代表了一个截然不同的种群，称之为“古白令人”，这一种群与其他美洲原住民的祖先起源于一个单一初始种群。

研究人员表示，该初始种群在大约３．６万年前与东亚人分离，但与后者在基因上的交流一直持续到约２．５万年前。交流中断很可能是气候急剧变化导致，使美洲原住民祖先被隔离开。

报告作者之一、同时在剑桥大学和哥本哈根大学从事科研工作的学者埃斯克·威勒斯雷夫说，这或许就是当初人类首次踏足阿拉斯加的时间点。“首次有直接的基因组证据显示，所有的美洲原住民都能被溯源至一个单一初始种群”。

这些发现与所谓的“白令滞留模型”相符。根据这一模型，一个源种群的后代一直在东白令生活到至少１．１５万年前，但那时另一分支的美洲原住民已在北美无冰川地区定居下来，并且分为两群，最终成为大部分美洲原住民的祖先。

威勒斯雷夫说，一些观点声称早在三四万年前，甚至更早的时间里人类就已踏足美洲大陆，我们的研究还不能证明这些说法就是错的，但我们认为，即便这些观点是对的，那些早期人类也不可能是当今美洲原住民的直系祖先。（记者 张家伟）

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