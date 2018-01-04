特朗普竞选团队前经理“民告官”

曾任特朗普竞选团队竞选经理的保罗·马纳福特３日向华盛顿哥伦比亚特区联邦地方法院提起民事诉讼，控告美国司法部违规和“通俄门”调查特别检察官罗伯特·米勒逾越职权。

马纳福特在起诉书中指出，美司法部及副部长罗森斯坦违规授予米勒超过职权范围的权力，米勒的工作超出“通俄门”调查权限。

米勒２０１７年５月被罗森斯坦任命为特别检察官，负责主持调查俄罗斯涉嫌通过网络干预美国大选和特朗普竞选团队涉嫌勾结俄方的指控。

罗森斯坦曾表示，米勒可调查任何因“通俄门”调查引出的事件。马纳福特认为，这一授权不符合司法部规定，对他的指控应被撤销。

去年１０月底，米勒以洗钱、密谋反美、作伪证等１２项罪名起诉马纳福特及其商业伙伴里克·盖茨。不过，相关罪名并未涉及他们在特朗普竞选团队中的活动。二人也拒绝承认被控罪名。

司法部３日发布声明回应马纳福特的民事诉讼，声明说，这一诉讼毫无意义，但被告有权提起任何诉讼。也有分析人士对马纳福特的诉讼持怀疑态度，称其为一次“公关行动”。

马纳福特于２０１６年３月加入特朗普竞选团队，同年６月被提拔为竞选活动经理。两月后，马纳福特因被曝曾收受乌克兰亲俄政党酬劳而离职。马纳福特后成为“通俄门”调查的主要对象。

本月１６日，华盛顿哥伦比亚特区联邦地方法院将继续审理米勒对马纳福特和盖茨提出的刑事诉讼。届时，两名被告将再次出庭受审。（记者孙丁 徐剑梅）

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