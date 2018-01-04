联合国秘书长欢迎朝韩重开板门店联络热线

联合国秘书长副发言人哈克３日表示，秘书长古特雷斯对朝鲜和韩国重新开通板门店联络热线表示欢迎。
哈克在当天的例行记者会上说，朝韩两国进行对话是积极进展。联合国秘书长欢迎朝韩重新开通联络渠道。
哈克表示，联合国仍致力于确保安理会有关决议得到执行，希望更强有力的外交努力能够帮助实现朝鲜半岛无核化目标。
据朝鲜中央电视台３日报道，朝鲜最高领导人金正恩当日下令重新开通板门店朝韩联络热线，以商讨朝鲜参加下月在韩国平昌举行的２０１８年冬奥会事宜。韩国统一部３日确认，朝韩当天通过重新开通的板门店联络渠道进行了约２０分钟通话，主要对通信线路进行了技术检查。这是自２０１６年２月朝韩板门店联络渠道中断后首次重新恢复该渠道。（记者 尚绪谦）
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