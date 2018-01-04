驻足：是为更好地出发（留学随笔）

“学海无涯苦作舟”。对留学生来说更是如此。在遥远的异国他乡，学子在求学的道路上会遇到更大的困难和挑战。虽然先进的现代科技手段能够在一定程度上缩短国内外的空间距离，但孤独感仍如影随形。当面对巨大的学习和生活压力时，只能咬牙前行。

假期则是一个难得的梳理、总结、校正前进方向的机会。短暂停歇是为了更好地出发。

假期是调剂紧张生活的机会。留学中遇到的各种压力，一点点叠加在学子的肩头。假期可以说是学子冲刺期末考试的最大支撑力。平日的紧张与假期的悠闲构成了留学生活中一张一弛的两端。学子要学会利用假期时光，养精蓄锐，明晰前进方向。

很难陪伴父母是海外学子常挂在嘴边的遗憾事。除利用假期整理身心外，也可以利用假期一圆自己陪伴父母的愿望。陪伴是最长情的告白，相守是最温暖的承诺。陪在父母身边，他们的唠叨也能演绎成妙曲。

在假期的停留中，还要筹划未来：哪种工作更适合自己？如何在分数之外提升职业技能？留学的下一阶段有哪些需要攻克的难关……这些都是学子需要静下心来思考的。

岁月为犁，不负韶光。海外学子利用假期调整、总结、展望，只为在新的一年遇到更好的自己。

(责编：贾文婷、常红)