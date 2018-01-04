中国元素走进国外课堂 学子怎么看？

在俄罗斯的节日庆典活动中，姜若晨（左一）与当地军校学生的合影。在她看来，学子与外国朋友的交往过程中要注重自身形象，传递中国微笑。

中国元素走进国外课堂

学习是学子海外生活的主要内容，占据着大部分时间，因此，课堂也就成为他们展现中华文化的重要场所。姜若晨在俄罗斯国立交通大学留学，她介绍说，现在的国外课堂上经常出现中国元素。“在文化交流课上，老师会提到中医、针灸等中国传统文化。有一次提到中国的属相时，我们还一起表演了十二生肖的故事，其他国家的同学都很感兴趣。”姜若晨如是说。

在意大利留学的王晓雨（化名）选修了编辑出版学这门课，在课堂上，老师讲到了中国古代的印刷术，她印象十分深刻：“当时大家都回头看我，作为班上唯一的中国人，我感到很荣幸。”

当代中国的发展吸引着世界的目光，中国的新变化也时常成为课堂讨论的话题。不少受访学子表示，在国外的课堂上经常能听到关于中国互联网、扫码支付的讨论，很多国外师生表示很想体验一下怎样“扫一扫”。刘杉是德国康斯坦茨应用科技大学的一名学生，最近她在经济课上听到了不少关于中国发展的讨论，中国的经济转型备受关注，“老师会把中国与德国的经济进行对比。因为老师认为，中国经济发展迅速，同时也很有创新意识。”

“中国”缘何成为高频词

随着中国经济的发展和国际地位的提升，中外交流进一步加强，很多外国友人对中国产生了浓厚兴趣，了解中国文化成为一种时髦。在俄罗斯莫斯科国立文化艺术大学留学的杨锦晖表示，在语言课上，俄罗斯老师请中国留学生教其他同学说汉语，大家的学习热情也很高，现在已经学会了不少汉语词汇。

中国经济的发展令世界瞩目，“中国制造”正在向“中国智造”转型。在接触过“中国智造”的产品后，不少外国师生对中国有了更直观、深刻的了解。“在意大利，不少同学都在用华为手机，我所在的米兰地区在去年还引进了中国的共享单车，很多同学都尝试过，我们在课堂上还讨论了共享经济的利与弊。”王晓雨说。

中国传统文化的魅力吸引着越来越多外国高校的目光。不少学校开设了中国书法、武术等课程，海外学子得以有机会与当地师生共同交流中华文化。

做文化使者 展现真实的中国

在国外的课堂上出现中国元素令不少学子倍感欣喜，“听到讲‘中国’时感觉很亲切，希望能通过自己的努力让外国师生更加了解中国。”王晓雨说。

在中国元素越来越多地出现在外国大学课堂的同时，一些误解也依然存在。此时，中国海外学子与当地师生的沟通交流便显得十分重要。刘杉提到，在上经济学课的时候，国外部分同学对中国依然持有偏见，“他们问我中国制造的产品是不是质量都不好等。”对此，刘杉在摆事实、充分沟通的同时，也希望通过自己的努力，逐步改变外国人对中国的错误印象，纠正偏见。

姜若晨介绍说，在俄罗斯，很多人对中国很感兴趣，十分喜爱中国文化。但由于对中国的了解仅限于当地媒体和一部分中国人，因此不免会产生误解。她说：“在文化课上讲到习惯问题时，很多俄罗斯同学以为在中国闯红灯等不讲秩序的现象很常见。”姜若晨认为，要想改变他人对中国的认识，就要从个人做起。学子在海外代表的是国家，因此要时刻注意自己的言行，了解并遵守学校和当地的法律法规。在海外，留学生注意自身形象，就是在自觉维护祖国的形象，只有这样，才能让外国朋友看到中国的进步，了解一个真实的中国。

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