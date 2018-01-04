日企涉足开发“协作型机器人” 应对劳动力短缺 

据日媒报道，日本三菱电机将涉足开发能与人一起完成工作的“协作型机器人”。机器人的利用将从此前的汽车等大型制造业企业，扩大至食品和物流行业，三菱电机将应对这种趋势。

报道指出，在日本国内，劳动力短缺日趋严重，三菱电机预计此前从未采用机器人的行业也有采用的可能，因此力争在2018年度内实现商品化。

据悉，三菱电机已开发出多关节型、单手臂的协作型机器人。在与人接触后能自动停止，同时配备了利用者可在直接驱动机器人的同时教授动作的直接教学(Direct teaching)功能。

三菱电机的负责人表示，“在协作型机器人领域，(三菱电机)比其他公司起步晚，因此将主打易用性”。

协作型机器人被视为今后的增长领域。不需要像以往的工业机器人那样以确保安全的栅栏隔开，适合于在降低投资额的同时，将人从事的工作交给机器人。

据富士经济预测，协作型机器人的世界市场到2025年将增至2016年的8.7倍，达到2700亿日元。川崎重工业和瑞士ABB公司已宣布就协作型机器人展开合作。此外，发那科和安川电机等日本厂商也相继推出产品。

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