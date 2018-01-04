简单易懂！日本外务省拟把安全指南漫画制成动画

据日媒报道，“Duke东乡，有新任务要交给你。”日本外务省将继续与人气漫画《骷髅13》的主人公合作，帮助海外日本侨民快速易懂地了解安全保护措施。外务省主页上公开的介绍如何在恐怖袭击和犯罪中保护自己的漫画获得好评，今后将把“任务”从漫画扩大至动画。外务省官员3日透露了上述消息。

外务省从去年3月开始面向进军海外的日本企业公开安全指南漫画，漫画利用了精通世界局势及保护自身安全方法的《骷髅13》主人公Duke东乡这一人物。外务省制作了10万部全集为13集的漫画册，在国内机场等处分发。

企业方面有意见表示“能在短时间内记住必要的信息”、“希望能发行针对不同地区的详细版本”。因此，将以漫画版的故事为基础制作动画，作为企业进行公司内部培训等的教材，准备在网络上公开。

利用漫画的契机是2016年7名日本人在孟加拉国餐厅恐袭中遇难。日本外务省官员表示：“希望借助《骷髅13》的力量，避免悲剧再度上演。”

(责编：樊海旭、常红)