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特朗普竞选总部前负责人指控美司法部越权

2018年01月04日07:50  来源：中国新闻网
 

据俄罗斯卫星网报道，美国总统特朗普竞选总部前负责人马纳福特3日向法院递交诉状，指控美国司法部领导和“通俄门”事件特别检察官穆勒越权，并请求限制穆勒的权限。

穆勒此前指控马纳福特及其商业伙伴里克?盖茨有金额高达数千万美元的洗钱行为。这笔钱来自为乌克兰政府进行的游说活动。

马纳福特在起诉书中请求法院裁定，司法部常务副部长罗森斯坦越权。罗森斯坦允许穆勒在寻找"俄干预"美国选举证据的主要职责之外，进行附带调查。同时，罗森斯坦无权这样做。

起诉书称，马纳福特请求法院"作出裁决，阻止穆勒先生进行超出其接受任命时所获权限的调查"。

美联邦调查局和国会正在进行调查：调查归咎于俄罗斯的"干涉美国选举"以及特朗普的疑似"通俄"，白宫和克宫都对此予以否认。

美国联邦调查局前局长罗伯特?穆勒被任命为调查特别检察官。俄罗斯多次否认对试图影响美国选举的指责。俄总统新闻秘书佩斯科夫称这些指责"毫无根据"。

(责编：樊海旭、常红)
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