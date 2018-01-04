日媒：东电拟携手其他电力公司展开核电站定期检查

据日本共同社3日报道，东京电力控股公司正在研究与其他电力公司合作进行核电站的定期检查。该检查目前由各电力公司各自实施，共同实施旨在通过互相补充人员及技术实现高效作业。这是实现东电经营重组计划中提出的核电领域重组合并的措施之一。预计东电将以反应堆型号相同的电力公司为主呼吁合作。

核电站定期检查目前以各电力公司的负责部门以及子公司为核心，与反应堆厂商合作实施。检查耗时数月以上，需要动员千人规模因而负担较重。东电预计由于少子高龄化，确保人才将面临困难。伴随核电站停运带来的收益恶化，在这一背景下定期检查合理化措施成为各公司的课题。

东电将以同样使用“沸水型”反应堆或地理位置接近的拥有核电站的电力公司为对象，通过其子公司“东京Power Technology”摸索合作。

东电把与日本原子能发电的子公司“原电Engineering”合作纳入考虑范围，并且东北电力、中部电力和北陆电力各家公司或也将成为候选。合作若顺利进展，未来定期检查作业的集约也可实现。

东电力争重启柏崎刈羽核电站(位于新潟县)，然而由于其是福岛核事故的当事公司而阻力较大。

因此，去年5月制定的重组计划中提出了让其他公司加入的核电站业务重组合并方针，建议成立有关单位以实现与目前建设中的东北电力东通核电站(位于青森县)的共同运营等。此外，东电还以“防灾”、“人才”等六个主题分别考虑合作，定期检查的合作被归纳为“许认可与安全”主题中。

东电在同样力争重组合并的输配电领域正考虑与关西电力、中部电力和北陆电力展开合作。

(责编：樊海旭、常红)