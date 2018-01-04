英格兰公共卫生局：孩子每天最多吃两次零食

儿童食用过量的甜食会导致肥胖、影响身体健康。英格兰公共卫生局提醒家长，每天应严格控制孩子摄入糖果、蛋糕和含糖饮料的数量。

英国《卫报》２日报道，英格兰公共卫生局一项研究显示，英格兰地区的儿童平均每天吃三份高热量甜食，每天喝含糖饮料。大约三分之一的儿童吃四份或更多高热量甜食。作为应对，家长应严格控制孩子吃甜食的数量，每天最好不超过两份，每次不超过１００卡路里。

英格兰公共卫生局说，孩子现在每天摄入糖分的平均值是这一机构推荐摄入量的三倍，而每天一半以上的糖分源自不健康的甜食和含糖饮料。

英格兰公共卫生局首席营养师艾利森·泰德斯通说，一个简单易行的指标可以帮助工作繁忙的家长评估孩子每天吃零食的情况，即吃热量不超过１００卡路里的零食，一天最多吃两次。

泰德斯通提到的指标已成为“为健康而改变”推广项目的口号。一些超市响应这一口号，特别标注更健康的低热量零食，向购买这些商品的消费者提供优惠。

英格兰公共卫生局推荐的低热量零食包括水果沙拉、低糖酸奶、低脂奶酪、咸饼干和白米糕。（包雪琳）【新华社微特稿】

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