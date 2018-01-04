发表煽动言论侮辱男穆斯林？德选择党议员受调查

德国一名检察官２日说，检方正在调查德国联邦议院议员贝娅特丽克丝·冯施托希上周末在网络上发表的言论是否属于煽动性、仇恨性言论。

冯施托希是右翼民粹主义政党德国选择党高层。

【发表煽动言论】

上周末，德国北莱茵－威斯特伐利亚州警方在社交媒体网站“推特”上用德语、英语、法语和阿拉伯语发表新年祝福。冯施托希随后对上述“推文”品头论足，质问警方为何要用阿拉伯语发送新年祝福，并发表了涉嫌侮辱男性穆斯林的言论。

推特在接到用户举报后，将冯施托希的那一推文删除，并于１日将冯施托希的账号关闭１２小时，认定她违反这一网站禁止用户发表仇恨性内容的规定。

冯施托希还在另一社交媒体网站“脸书”上发表相同言论，被脸书以违反德国有关“仇恨言论”的法律为由删除。

法新社等媒体说，冯施托希之所以发表侮辱男性穆斯林的言论，可能与２０１５年末北莱茵－威斯特伐利亚州科隆市跨年活动期间发生的数百起性侵女性事件有关。警方当时的调查显示，性侵嫌疑人大多为来自阿拉伯国家的难民或非法移民。

【检方展开调查】

警方２日说，冯施托希涉嫌发表煽动性、仇恨性言论，已就此向检方提交刑事控诉。科隆警方一名发言人说，在大型节日或活动来临时，用多种语言发布信息是“惯例”，没想到这次的新年祝福引发风波。

作为联邦议院议员，冯施托希享有免于刑事起诉的豁免权。如果检方决定对冯施托希展开刑事调查，需要首先要求联邦议院暂停她的豁免权。

科隆高级检察官乌尔夫·维卢恩２日告诉媒体记者，科隆检察官办公室已从警方那里接手冯施托希的案件，正进行“全面”调查。

维卢恩说，检方正在调查冯施托希的言论是否构成“煽动他人对社会部分（人群）实施暴力”，是否违反从１日生效的有关“仇恨言论”的法律。

这部法律规定，推特、脸书等社交媒体网站需指定专人负责处理用户有关“仇恨言论”的举报，需在接到举报后２４小时内删除“明显违法”言论，否则将面临高额罚款；若言论内容存在争议，也需在接到举报后７日内处理。

在去年９月的德国联邦议院、即议会下院选举中，选择党首次进入联邦议院并成为第三大党，占据７０９个席位中的９２席。

选择党成立于２０１３年４月。成立之初，这一右翼政党的主要旗号是民粹主义、反对欧洲一体化。备战联邦议院选举期间，选择党进一步右倾，宣扬“伊斯兰恐惧”、反移民思想，一些选择党高层甚至发表言论挑战德国对二战历史的道歉。这些言论引发德国主流政治人士批评。（吴宝澍）（新华社专特稿）

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