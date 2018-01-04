领高薪者越来越多 美3万公务员收入超州长

美国政府监督机构“公开账目”组织给联邦政府雇员收入算了一笔细账，发现领高薪者越来越多，年薪超过州长的普通公务员现有将近3万。

福克斯新闻频道2日报道，“公开账目组织”发布的报告显示，2016财年联邦政府领六位数薪水的雇员共计40.696万人，占比约五分之一。

对比2010财年，“领高薪的联邦政府雇员越来越多”。薪酬不低于20万美元的人数增加165%，15万美元及以上的增加60%，10万美元以上的增加37%。

“选举百科全书网站”数据显示，美国宾夕法尼亚州州长汤姆·沃尔夫年薪19.08万美元，在50个州州长中居首位；缅因州州长保罗·莱帕赫以7万美元年收入垫底。报告称，近3万名普通联邦政府雇员个人收入超过沃尔夫。

依据联邦政府公开的职员总数推算，联邦政府的薪酬开支每分钟100万美元，每天超过5亿美元。

报告说，联邦政府雇员带薪假福利颇多，包括每年10天联邦假日，平均13天病假和20天年假。（陈丹）【新华社微特稿】

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