早下班也不想回家 日本改革催生“逗留男”

日本政府2016年着力推动的“劳动方式改革”要求用人单位减少加班，不少公司甚至使出奇招“赶”员工回家。不过有些讽刺的是，这一改革在日本催生出一个新的群体：下班后不想回家而是在外闲逛打发时间的人。他们获称“逗留男”。

逗留男们喜欢在下班后跑到街边餐馆或书店，打打游戏看看书。一名37岁的男子接受《朝日新闻》采访时说，劳动方式改革开始后，他每周有一两次可以五六点下班。虽然如此，他还是会跟妻子撒谎说“需要加班”；在外逗留几小时后，大约晚上九时左右回家。“我就是不想往家走。”这名2个孩子的爸爸说。

不少男性反映，他们希望有自己的时间，释放工作压力，而早下班回家将面临做家务、带孩子的压力。另一方面，想做家务但心有余而力不足、被另一半嫌弃“碍事”的男性也被迫加入逗留行列。

日本女性对伴侣的这种做法表现出不同的态度。日本广播协会（NHK）今年实施的问卷调查显示，在带娃妈妈一边倒地表示愤怒的同时，也有一些女性对这种行为表示理解。

一名30岁女性在问卷中说道：“孩子小的时候希望他尽早回家，现在他在家里反而让我很烦”，另一名60岁的女性则表示“（老公）早回来我也不知道该怎么伺候”。（刘秀玲）【新华社微特稿】

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